Clara Sáenz está lista para cerrar una etapa a pura risa en Buenos Aires antes de cruzar el Atlántico.

La actriz y comediante se presentará con las últimas funciones de su espectáculo “AstroClap” el 19 de junio y el 17 de julio a las 19:45 en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660), en lo que promete ser una verdadera fiesta de humor y astrología.

Después de llenar salas y conquistar al público local, Sáenz prepara las valijas para llevar su unipersonal al corazón de España.

Clara Sáenz en AstroClap. (Foto: Prensa)

El 4 de septiembre subirá al escenario del Teatro Escondido Gran Vía en Madrid, donde ya se pueden conseguir las entradas a través de enterticket.es y comoestawally.com.

Un show que une astrología, stand up y mucha improvisación

“AstroClap” es mucho más que un espectáculo: es un viaje desopilante por los 12 signos del zodíaco, donde la astrología se convierte en excusa para reírse de uno mismo y encontrar algo propio en cada historia.

Clara Sáenz en AstroClap. (Foto: Prensa)

Con una mirada fresca y cercana, Clara Sáenz invita al público a descubrir cómo los signos, la carta natal y las energías del zodíaco se cuelan en el amor, el trabajo y la vida cotidiana.

El show, que debutó en marzo de 2024 con sala llena en el Teatro El Piso, ya pasó por distintos escenarios de Argentina y España, siempre con la misma fórmula: humor, participación del público y una buena dosis de autoconocimiento.

“Todos tenemos una historia escrita en el cielo”

“AstroClap es un viaje por los 12 signos del zodíaco donde la astrología se transforma en una excusa para reírnos de nosotros mismos. Porque todos tenemos un poco de cada signo, todos tenemos una historia escrita en el cielo y todos podemos encontrar algo propio en esta mirada divertida del universo”, asegura María Clara Sáenz.

Clara Sáenz en AstroClap. (Foto: Prensa)

Además de brillar en el escenario, Clara comparte su pasión por la astrología en su comunidad de Instagram @astro.cla, donde acerca el lenguaje de los astros de manera simple y cálida.

También es autora de “El cielo que te habita”, un libro pensado para que cualquiera pueda conectar con su carta natal y descubrir el universo como herramienta de autoconocimiento.

Fechas, entradas y ficha técnica

Las últimas funciones de “AstroClap” en Buenos Aires serán el 19 de junio y el 17 de julio a las 19:45 en Paseo La Plaza. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro.

Clara Sáenz en AstroClap. (Foto: Prensa)

La función en Madrid será el 4 de septiembre a las 21:30 en el Teatro Escondido Gran Vía (C. de las Tres Cruces, 12).

Ficha técnica:

Espectáculo: AstroClap

Unipersonal de humor y astrología

Dramaturgia e interpretación: Clara Sáenz

Dirección: Emiliano Marino

Producción audiovisual: Francisco Quesada

Asistencia de producción: Emiliano Marino

AstroClap propone un encuentro donde la astrología deja de ser algo lejano para convertirse en una experiencia compartida de reflexión, conexión y, sobre todo, muchas risas.