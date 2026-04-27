Por primera vez en la Argentina, “21 Chump Street”, el musical creado por Lin-Manuel Miranda —el mismo autor de “Hamilton”—, llega a los escenarios porteños en su versión oficial en español.

La función, que se realizará el sábado 2 de mayo a las 15:00 en la Sala Ana Frank, agotó todas sus localidades y dejó al público con ganas de más.

La obra, dirigida por Thomas Guzmán, se presenta en una única función gratuita y marcó un hito para el teatro musical local.

El evento se realizará bajo acuerdo con Concord Theatricals, lo que permite que la pieza se estrene de manera oficial en el país.

Foto: prensa 21 Chump Street

Una historia real que sacude: amor, engaño y consecuencias

“21 Chump Street” cuenta la historia de Justin, un estudiante ejemplar que se enamora de una nueva compañera. Lo que parece un romance adolescente se transforma en un drama inesperado: para impresionarla, Justin toma una decisión impulsiva, sin saber que ella es parte de un operativo policial encubierto.

Foto: prensa 21 Chump Street

Así, la obra pone sobre la mesa temas como la presión social, la identidad y el impacto del sistema penal en la vida de los jóvenes.

Con un formato breve y contundente, el musical combina el ritmo vertiginoso y el lenguaje actual que caracterizan a Miranda, logrando una experiencia intensa que interpela al espectador tanto desde lo emocional como desde lo social. Una decisión tomada en segundos puede cambiarlo todo: ese es el mensaje que atraviesa la puesta.

Un equipo joven y una puesta dinámica

La dirección está a cargo de Thomas Guzmán, joven referente del teatro musical argentino, acompañado por un elenco integrado por Pablo Flores Torres, Juan Esteban Bonora, Denisse Gómez Rivero, Franco Melucci, Agustín López y Joaco Prato.

La producción general es de Catargsis Producciones, con Lele Montero en la producción ejecutiva, Fina Insua en la coreografía y Marcos Piris como vocal coach.

Más musicales en escena: un evento para fanáticos del género

El evento también sirve como vidriera para otros musicales que están en cartelera o próximos a estrenarse, como Alberdi (ganador de 4 premios GEA), Lutero (que se estrenará en junio), Stranger Sings, Caída Libre, Titanic y La Guerra del Pacífico.

Ficha técnica de “21 Chump Street” en Argentina

Dirección: Thomas Guzmán

Producción: Catargsis Producciones

Producción ejecutiva: Lele Montero

Coreografía: Fina Insua

Vocal Coach: Marcos Piris

Elenco: Pablo Flores Torres, Juan Esteban Bonora, Denisse Gómez Rivero, Franco Melucci, Agustín López, Joaco Prato

Prensa: Kevin Melgar

La llegada de “21 Chump Street” en su versión oficial en español marca un antes y un después para el teatro musical en el país, y confirma el interés del público argentino por propuestas innovadoras y de alto impacto social.