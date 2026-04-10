Chu Rodríguez está arrasando en la Argentina con su espectáculo “Nunca Más Migajas”, una propuesta en vivo que ya agotó localidades en el Teatro Multiescena de Buenos Aires y suma nuevas funciones por la demanda.

La gira, que recorre Rosario, Córdoba y Mendoza, propone mucho más que una charla: es una verdadera sacudida emocional que interpela a miles de personas en toda Latinoamérica.

Foto: prensa Chu Rodríguez

Una experiencia que va más allá de la charla tradicional

Lejos de los formatos clásicos, Chu deja en claro que lo suyo no es terapia, ni obra de teatro, ni conferencia.

“Nunca Más Migajas” es una experiencia intensa, directa y movilizadora, donde la comunicadora pone en palabras lo que muchos viven en silencio: relaciones donde se da todo y se recibe poco, vínculos que desgastan, personas que manipulan o hacen dudar del propio valor, y el miedo a soltar lo que hace mal.

Con un estilo frontal, cercano y sin filtro, Chu Rodríguez combina historias reales, momentos de humor y reflexiones que impactan de lleno en la experiencia personal del público.

“La gente no sale igual que como entra. Sale pensando distinto. Sintiendo distinto. Viendo diferente”, asegura la autora del fenómeno.

Foto: prensa Chu Rodríguez

Fechas, ciudades y entradas: la gira que no para de crecer

El éxito de “Nunca Más Migajas” se refleja en la venta de entradas: la función del jueves 7 en Buenos Aires ya está agotada, y se sumó una nueva fecha el miércoles 6 en el mismo teatro.

La gira sigue el viernes 8 en el Teatro Fontanarrosa de Rosario, el sábado 9 en el Auditorio La Voz del Interior de Córdoba y el domingo 10 en el Teatro El Círculo de Mendoza.

De las redes al escenario: quién es Chu Rodríguez

Detrás del fenómeno está María Jesús “Chu” Rodríguez, comunicadora, Licenciada en Administración y MBA, que dejó una carrera de más de 15 años en multinacionales para dedicarse a transformar vidas.

Con 1,2 millones de seguidores en Instagram, Chu es fundadora de la escuela online Redescubrí Tu Valor (RTV), que ya cuenta con más de 3.000 alumnos activos.

En 2024, fue invitada a abrir el Congreso de Líderes LATAM en Harvard, consolidando su lugar como referente en temas de amor propio y vínculos sanos.

Un mensaje que resuena: “No aceptes migajas nunca más”

La sinopsis del espectáculo es clara: “Nunca Más Migajas” expone, sin vueltas, por qué tantas personas aceptan menos amor, respeto y valor del que merecen.

A través de situaciones reales, Chu Rodríguez invita a recuperar el amor propio, los límites y la dignidad emocional. “No es para escuchar y olvidar. Es para verse reflejado y salir decidido a no aceptar migajas nunca más”, resume la autora.

Para quienes quieran conocer más sobre su trabajo, Chu comparte videos y reflexiones en su canal de YouTube y en redes sociales, donde también se la puede ver junto a figuras como Pilar Sordo.

Las fechas en Mayo de 2026

Jueves 7 – Buenos Aires - Teatro Multiescena - AGOTADO 🙌🏻

Miércoles 6 – Buenos Aires → ¡Nueva fecha! – Teatro Multiescena

Viernes 8 – Rosario - Teatro Fontanarrosa

Sábado 9 – Córdoba – Auditorio La Voz del Interior

Domingo 10 – Mendoza - Teatro El Círculo