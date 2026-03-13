El jueves 5 de marzo a las 22:15, el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1996, CABA) se vistió de fiesta para recibir el gran estreno de “Cornudos”, la nueva comedia escrita, producida y protagonizada por Sebastián Badilla.

La dirección está a cargo de Gonzalo Badilla, y el elenco lo completan Mica Murua, Zoe Bertona y Max Müller.

Una historia de parejas, celos y sospechas cruzadas

“Cornudos” pone en escena a Renata (Mica Murua) y Victoria (Zoe Bertona), dos hermanas que no paran de quejarse de sus maridos recién casados.

Pero la cosa se complica cuando empiezan a sospechar que los cuernos no solo vienen de afuera, sino que pueden estar más cerca de lo que imaginan.

Foto: prensa Cornudos

En una noche donde todo se sale de control, las sospechas cruzadas hacen estallar la convivencia: ¿Álex (Sebastián Badilla), el marido de Renata, está metiendo los cuernos con Victoria? ¿Bautista (Max Müller), el marido de Victoria, le es infiel con Renata?

El resultado es una comedia desopilante donde todos pueden ser “mete cuernos” y cornudos al mismo tiempo.

El sello Badilla: humor sin filtro y éxito asegurado

Con el antecedente de éxitos como “Fiebre Adolescente” y “Nadie Se Atreva a Tocar A Mi Vieja”, el sello de Sebastián Badilla ya es garantía de risas en el Multiescena.

Además, el presente cinematográfico del actor y director sigue en alza: su película “Volver a los 17” continúa en cartelera, protagonizada junto a Manu Viale, Caro Domenech y Michelle Masson.

“Cornudos” se suma a esta racha de propuestas que conectan con el público desde la risa, el absurdo y el humor sin filtro, consolidando a Badilla como uno de los referentes de la comedia joven en la cartelera porteña.

Ficha técnica de “Cornudos”

Autor y Productor: Sebastián Badilla

Dirección: Gonzalo Badilla

Elenco: Mica Murua, Sebastián Badilla, Zoe Bertona, Max Müller

Director de Arte: Francisco Plorutti

Fotografía: Nacho Lunadei

Prensa: Kevin Melgar

Producción: Sebastián Badilla, Gonzalo Badilla & Bufonada Producciones

La cita es todos los jueves de marzo a las 22:15 en el Teatro Multiescena. Una oportunidad para reírse de los enredos amorosos y disfrutar de una comedia que no deja títere con cabeza.