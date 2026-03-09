La figura de Francisco, el Papa argentino, inspira una nueva apuesta del teatro musical nacional. El domingo 24 de marzo a las 20:00, el Teatro Picadero abrirá sus puertas para una única función de “Francisco, el musical del fin del mundo”, una comedia musical original que promete emocionar al público con una propuesta sinfónica y una orquesta en vivo.

La obra, con idea y música de Nicolás Crespo y libro y letras de Leo Schmit, cuenta con la dirección general de Luján Zalazar. En esta etapa de desarrollo, el espectáculo se presenta en formato concierto, con una orquesta de 15 músicos en escena y un elenco de destacados intérpretes: Alito Gallo Gosende, Flor Barisone, Chiara Rodó, Marian Lorena Vázquez, Xixi Padilla, Joa de León, Miqueas Peralta, Maxi Areitio y Milena Cinosi.

Foto: prensa Francisco

Un recorrido musical por la vida de Jorge Bergoglio

La propuesta invita a sumergirse en la historia de Jorge Mario Bergoglio desde una perspectiva profundamente humana. El espectáculo aborda sus conflictos, su espiritualidad y su dimensión social, todo a través de una partitura original que fusiona el lenguaje teatral con el sinfónico contemporáneo.

“Este proyecto nace del deseo de contar la historia de Francisco desde la emoción y la humanidad. La música es el corazón de la obra, y este concierto es el primer gran paso para compartir ese universo con el público”, explicó Nicolás Crespo, creador de la idea y responsable de la dirección musical.

Una producción argentina con sello propio

La producción está a cargo de A Seagull Orquesta, que apuesta a un lenguaje musical y escénico propio para acercar la figura de Francisco al público desde la emoción y la cercanía. La puesta incluye dirección coreográfica y de luces de Juan Damián Benítez, y la producción ejecutiva de Maxi Areitio.

Las entradas para esta función única ya están disponibles a través de Plateanet. El concierto se realizará en el Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA).

Ficha técnica