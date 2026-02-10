En tiempos de relaciones fugaces, ghosteos y romances apasionados, Juampi González y Nancy Gay exponene esas contradicciones en Regla de tres simple, la comedia escrita y dirigida por Hernán Krasutzky.

Los protagonistas se ponen en la piel de Isidro y Roma, quienes tienen su propia regla de tres simple y contrapuesta a la hora de encarar los vínculos sexoafectivos.

Se trata de la obra que desembarca en el Teatro Premier con funciones los martes y miércoles de marzo a las 20.30.

Juampi González y Nancy Gay en Regla de tres simple. (Foto: Prensa)

El argumento de Regla de tres simple

Ellos se conocen en la fila del baño de una fiesta y, desde ese primer cruce, queda claro que no podrían ser más distintos.

Ella es espontánea y caótica, convencida de que no debe haber sexo hasta la tercera cita para mantener la chispa. Él, en cambio, es metódico y prefiere todo lo contrario: tres citas, sexo y chau, seguro de que así evita el compromiso y el dolor.

Nancy Gay en Regla de tres simple. (Foto: Prensa) Por: IRISH SUAREZ

Una historia de encuentros, desencuentros y mucho humor

A lo largo de tres encuentros, el destino se encarga de volver a cruzar a Isidro y Roma en los lugares más insólitos. Cada cita es una nueva oportunidad para poner a prueba sus propias reglas y, sobre todo, para preguntarse si realmente se puede amar con un reglamento en la mano.

La obra, con diálogos filosos y situaciones que cualquiera puede reconocer, invita a reírse de uno mismo y de las vueltas de la vida amorosa.

Juampi González en Regla de tres simple. (Foto: Prensa) Por: IRISH SUAREZ

Regla de tres simple interpela al público desde la identificación y el humor, mostrando cómo el deseo, la prudencia y la necesidad de conectar se mezclan en el juego de las relaciones actuales.

El equipo detrás de la puesta

La producción cuenta con la asistencia de dirección de Miguel Catalán, producción ejecutiva de Gastón Dufau, vestuario y escenografía de Vanessa Abramovich, asistencia de vestuario de Catalina Quetto Garay, diseño de luces de Claudio del Bianco y dirección de producción de Gustavo Enrietti. La obra es una producción de Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group.

Dónde y cuándo ver Regla de tres simple

Las funciones en el Teatro Premier (Av. Corrientes 1565, CABA) son los martes y miércoles de marzo a las 20.30. Además, la obra tendrá funciones especiales en el Teatro Carreras de Mar del Plata los días 21, 22 y 23 de marzo. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o a través de PlateaNet.