El tango tiene nombre de mujer y, a partir del 9 de enero de 2026, el Teatro Astral será testigo de una verdadera celebración de su legado.

“Ellas son tango” regresa con 20 funciones únicas, una puesta completamente renovada y la esperada incorporación de Julia Calvo al elenco.

Foto: prensa Ellas son tango

La obra, que ya conquistó al público en su primera temporada, vuelve con más de 20 artistas en escena y la orquesta en vivo del Quinteto del Ángel. Esta edición suma a Julia Calvo, quien se une a Andrea Ghidone, Anita Martínez, Marisol Otero y el inconfundible Chino Laborde para darle vida a un homenaje que va mucho más allá de la nostalgia.

Las mujeres que rompieron el molde y reescribieron la historia del tango

El corazón del espectáculo late al ritmo de cuatro mujeres que desafiaron los límites y marcaron el compás: Tita Merello, Libertad Lamarque, Nelly Omar y María Nieves.

Lejos de la solemnidad, la obra las muestra vivas, complejas y decididas, recuperando no solo sus aportes artísticos sino también su coraje para abrirse paso en un ambiente históricamente dominado por hombres.

Foto: prensa Ellas son tango

Cada cuadro escénico explora una faceta distinta de estas leyendas:

La ironía filosa de Tita , interpretada por Anita Martínez

El lirismo elegante de Libertad , en la voz de Marisol Otero

La fuerza rebelde de Nelly Omar , a cargo de Julia Calvo

La potencia corporal de María Nieves, encarnada por Andrea Ghidone

Foto: prensa Ellas son tango

La edición 2026 profundiza la mirada femenina, integrando danza, proyecciones y una musicalidad que busca una experiencia inmersiva y contemporánea, sin perder la esencia del género.

Julia Calvo: una incorporación que potencia la emoción

La llegada de Julia Calvo aporta un nuevo equilibrio emocional y una sensibilidad especial. Su presencia escénica funciona como puente entre las distintas capas del relato, acompañando y potenciando los momentos clave. Su interpretación suma teatralidad y una conexión directa con el público actual.

Foto: prensa Ellas son tango

Un espectáculo que reinventa la tradición y emociona a todos

Bajo la dirección de Andrea Ghidone, la puesta visual, los vestuarios y el diseño lumínico construyen un ambiente que respeta la estética original del tango, pero la presenta en clave contemporánea. La voz y la presencia del Chino Laborde son pilares fundamentales: su sonido en vivo le da textura y precisión a cada escena.

La interacción entre música, danza y actuación genera una dinámica que acerca el género a públicos de todas las edades, incluso a quienes nunca pisaron un salón de tango.

Un homenaje con mirada actual y fuerza femenina

Esta nueva temporada profundiza la perspectiva femenina, poniendo en valor el coraje, la creatividad y la mirada propia de las mujeres que transformaron el tango. El espectáculo no solo homenajea: ofrece contexto, emoción y una lectura contemporánea que explica por qué estas figuras siguen siendo esenciales para la cultura argentina.

Foto: prensa Ellas son tango

El reconocimiento de la primera temporada

Desde su debut, “Ellas son tango” recibió elogios unánimes. El público y figuras del espectáculo destacaron la sensibilidad, la fuerza y la mirada femenina actualizada sobre el género. Mirtha Legrand habló de “un espectáculo bellísimo, ejecutado con elegancia y un nivel artístico que conmueve”. Carolina Papaleo subrayó “la fuerza femenina” y la “puesta impecable”. Marcelo Polino, Carmen Barbieri y Patricia Sosa también celebraron la calidad musical, la entrega del elenco y la modernidad de la propuesta.

Foto: prensa Ellas son tango

La crítica especializada coincidió: “Ellas son tango” logra unir trayectoria, sensibilidad y modernidad en un mismo escenario, combinando una mirada fresca con un sólido trabajo escénico.

Dónde y cuándo ver “Ellas son tango”

La cita es en el Teatro Astral, desde el 9 de enero de 2026, por 20 únicas funciones. Una oportunidad para emocionarse, redescubrir el tango y celebrar a las mujeres que lo hicieron eterno.