El tango tiene nombre de mujer y, a partir del 9 de enero de 2026, el Teatro Astral será testigo de una verdadera celebración de su legado.
“Ellas son tango” regresa con 20 funciones únicas, una puesta completamente renovada y la esperada incorporación de Julia Calvo al elenco.
La obra, que ya conquistó al público en su primera temporada, vuelve con más de 20 artistas en escena y la orquesta en vivo del Quinteto del Ángel. Esta edición suma a Julia Calvo, quien se une a Andrea Ghidone, Anita Martínez, Marisol Otero y el inconfundible Chino Laborde para darle vida a un homenaje que va mucho más allá de la nostalgia.
Las mujeres que rompieron el molde y reescribieron la historia del tango
El corazón del espectáculo late al ritmo de cuatro mujeres que desafiaron los límites y marcaron el compás: Tita Merello, Libertad Lamarque, Nelly Omar y María Nieves.
Lejos de la solemnidad, la obra las muestra vivas, complejas y decididas, recuperando no solo sus aportes artísticos sino también su coraje para abrirse paso en un ambiente históricamente dominado por hombres.
Cada cuadro escénico explora una faceta distinta de estas leyendas:
- La ironía filosa de Tita, interpretada por Anita Martínez
- El lirismo elegante de Libertad, en la voz de Marisol Otero
- La fuerza rebelde de Nelly Omar, a cargo de Julia Calvo
- La potencia corporal de María Nieves, encarnada por Andrea Ghidone
La edición 2026 profundiza la mirada femenina, integrando danza, proyecciones y una musicalidad que busca una experiencia inmersiva y contemporánea, sin perder la esencia del género.
Julia Calvo: una incorporación que potencia la emoción
La llegada de Julia Calvo aporta un nuevo equilibrio emocional y una sensibilidad especial. Su presencia escénica funciona como puente entre las distintas capas del relato, acompañando y potenciando los momentos clave. Su interpretación suma teatralidad y una conexión directa con el público actual.
Un espectáculo que reinventa la tradición y emociona a todos
Bajo la dirección de Andrea Ghidone, la puesta visual, los vestuarios y el diseño lumínico construyen un ambiente que respeta la estética original del tango, pero la presenta en clave contemporánea. La voz y la presencia del Chino Laborde son pilares fundamentales: su sonido en vivo le da textura y precisión a cada escena.
La interacción entre música, danza y actuación genera una dinámica que acerca el género a públicos de todas las edades, incluso a quienes nunca pisaron un salón de tango.
Un homenaje con mirada actual y fuerza femenina
Esta nueva temporada profundiza la perspectiva femenina, poniendo en valor el coraje, la creatividad y la mirada propia de las mujeres que transformaron el tango. El espectáculo no solo homenajea: ofrece contexto, emoción y una lectura contemporánea que explica por qué estas figuras siguen siendo esenciales para la cultura argentina.
El reconocimiento de la primera temporada
Desde su debut, “Ellas son tango” recibió elogios unánimes. El público y figuras del espectáculo destacaron la sensibilidad, la fuerza y la mirada femenina actualizada sobre el género. Mirtha Legrand habló de “un espectáculo bellísimo, ejecutado con elegancia y un nivel artístico que conmueve”. Carolina Papaleo subrayó “la fuerza femenina” y la “puesta impecable”. Marcelo Polino, Carmen Barbieri y Patricia Sosa también celebraron la calidad musical, la entrega del elenco y la modernidad de la propuesta.
La crítica especializada coincidió: “Ellas son tango” logra unir trayectoria, sensibilidad y modernidad en un mismo escenario, combinando una mirada fresca con un sólido trabajo escénico.
Dónde y cuándo ver “Ellas son tango”
La cita es en el Teatro Astral, desde el 9 de enero de 2026, por 20 únicas funciones. Una oportunidad para emocionarse, redescubrir el tango y celebrar a las mujeres que lo hicieron eterno.