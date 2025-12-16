Cha Cha Cha celebró un especial de Navidad inolvidable en el Movistar Arena, con una función monumental. El universo creado por Alfredo Casero volvió a demostrar su vigencia ante un estadio colmado.

La puesta en escena fue imponente: más de 200 personas entre elenco, producción y técnicos. El show contó con un cuerpo de baile de ocho bailarines, la participación del Coro de Hombres Gays de la Ciudad de Buenos Aires y la potencia rítmica del grupo taiko Ryukyukoku Matsuridaiko, que desplegó 36 bailarines acompañando a Casero en su clásico Shima Uta.

El despliegue técnico fue otro de los grandes protagonistas. Un circuito cerrado de video con siete cámaras en vivo y más de 200 metros cuadrados de pantallas LED envolvió el escenario y amplificó cada gesto y cada detalle. Desde cualquier punto del Movistar Arena, la experiencia visual y sonora se vivió con la misma intensidad.

Bajo la dirección musical de Matías Chapiro, el especial de Navidad funcionó como el cierre de un recorrido extraordinario: 133 funciones, más de 70.000 espectadores y una gira que recorrió todas las provincias argentinas, además de presentaciones internacionales en Uruguay, Paraguay y un exitoso tour por España, con funciones en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia durante noviembre.

En escena, Alfredo Casero estuvo acompañado por Fabio Alberti y Alacrán, sosteniendo casi tres horas de función. Junto a ellos, un elenco que brilló de principio a fin: Romina Sznaider, Lito Ming, Diego Rivas, Alejandra Galitis, Flavio González, Javier Bacchetta y Leo Raff.

El momento inesperado de la noche

Entre las sorpresas se destacó la participación especial de Minerva Casero, quien se sumó como artista invitada. Pero cuando todo parecía encaminarse a un cierre épico, ocurrió el momento que nadie tenía en el radar: Fabio Alberti tomó el micrófono y, en pleno escenario, le pidió matrimonio a su novia Leila, frente a un Movistar Arena repleto. No fue un sketch ni un chiste. Fue real. Y la emoción atravesó al público.

Por: l2rkmc89

La función contó además con la presencia de numerosas figuras del espectáculo y la cultura, entre ellas Juana Viale, Betiana Blum, Silvio Soldán, Nito Artaza, Miguel Ángel Cherutti, Pablo Albella, Luli Ofman, Jerónimo Bosia, Nicolás Wyñazki y Fernanda Iglesias, además de familiares de Casero —Minerva, Nazareno y Guillermina— que acompañaron una noche de celebración colectiva.

Cha Cha Cha continúa en 2026

Lejos de ser un punto final, el especial de Navidad en el Movistar Arena fue también un anuncio: Cha Cha Cha tendrá una versión íntima en Mar del Plata, que se presentará en el Teatro Enrique Carreras, bajo la programación y curaduría de Bacchi Producciones y Supernova.