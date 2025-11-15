La historia que cautivó al mundo en la pantalla grande ahora se prepara para conquistar los escenarios argentinos. “The Pope”, la obra teatral escrita por Anthony McCarten —el mismo autor detrás de éxitos como “La teoría del todo” y “Bohemian Rhapsody”— tendrá su versión local bajo el título “Los dos Papas”.

El texto original debutó en junio de 2019 en el Royal & Derngate Theatre de Northampton, Inglaterra, donde recibió elogios de la crítica y el público.

El impacto fue tan grande que el propio McCarten adaptó la obra para el cine, dando origen a la multipremiada película “The Two Popes”, dirigida por el brasileño Fernando Meirelles (“Ciudad de Dios”) y protagonizada por Anthony Hopkins (como el Papa Benedicto XVI) y Jonathan Pryce (en el papel del cardenal Jorge Mario Bergoglio, futuro Papa Francisco).

La película se convirtió en un fenómeno global: sumó tres nominaciones al Oscar, cuatro a los Globos de Oro y cinco a los BAFTA, consolidando a McCarten como uno de los guionistas más influyentes de la actualidad.

El salto de la obra a Sudamérica y su llegada a la Argentina

En 2025, “The Pope” tuvo su primera adaptación internacional en Brasil, bajo la dirección de Munir Kanaan y la producción de Rafael Steinhauseps y Carol Godoy. El montaje fue un éxito rotundo de taquilla y se mantuvo en cartel en las principales ciudades del país vecino.

Ahora, la historia cruzará la frontera: los productores argentinos Luis Penna y Diego Djeredjian confirmaron que la versión nacional de “Los dos Papas” ya está en etapa de preproducción.

El proyecto se realizará en formato de coproducción con los realizadores brasileños, y en este momento se están definiendo el elenco, la fecha de estreno, el teatro y el equipo creativo que llevará adelante la puesta.

Una trama que explora el corazón de la Iglesia

La obra —al igual que la película— se sumerge en el vínculo entre dos de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica contemporánea.

Con sensibilidad e inteligencia, McCarten explora los dilemas, las diferencias y los puntos de encuentro entre el Papa Benedicto XVI y el cardenal Bergoglio, en un diálogo que marcó un antes y un después en la historia reciente del Vaticano.

La expectativa por el estreno argentino es alta y promete convertirse en uno de los grandes eventos teatrales de 2025.