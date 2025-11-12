El periodista y productor Cholo Gómez Castañón vuelve al teatro con una propuesta única: “Así Nacieron las Canciones”, un espectáculo que invita a redescubrir el origen de las canciones folklóricas más queridas del repertorio popular argentino.

De qué trata “Así Nacieron las Canciones”

Con las voces y guitarras de Luciana Garrido y Juan Manuel Rubino, esta obra combina música, historias y emoción, recorriendo aquellas melodías que todos conocemos desde siempre —las que escuchamos desde la panza, las que heredamos, las que siguen vivas en la memoria colectiva.

¿De dónde vienen esas canciones? ¿Quién las escribió? ¿Qué historias de amor, desamor, tragedia o leyenda esconden detrás? “Así Nacieron las Canciones” propone ese viaje íntimo por los orígenes del folklore, en un formato que mezcla relato, interpretación y emoción compartida.

Entradas y funciones de “Así Nacieron las Canciones”

Únicas tres funciones: domingos 16, 23 y 30 de noviembre, a las 20:00 hs

El Camarín de las Musas – Mario Bravo 960, Ciudad de Buenos Aires

Entrada general: $22.000. Disponibles en la boletería del teatro o a través de la página de El Camarín de las Musas.

Duración: 75 minutos.



