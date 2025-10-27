Se reestrena “Bergman y Liv: Correspondencia Amorosa”, escrita por Lázaro Droznes, interpretada por Ingrid Pelicori y Osmar Núñez y dirigida por Leonor Manso. Serán 4 únicas funciones en Teatro Hasta Trilce, Maza 177, Ciudad de Buenos Aires.

Entradas “Bergman y Liv: Correspondencia Amorosa”

Ingrid Pelicori y Osmar Núñez Por: Cristian Holzmann

Fechas: Miércoles 29 de octubre y 5, 12, 19 de noviembre – 20:00 hs

Entradas: $18.000 (General) / $15.000 (Estudiantes y Jubilados)

Venta: En boletería o por Alternativa Teatral

Duración: 60 minutos

De qué trata “Bergman y Liv: Correspondencia Amorosa”

Ingrid Pelicori y Osmar Núñez

La obra “Bergman y Liv: Correspondencia Amorosa”, escrita por Lázaro Droznes, revive el intenso vínculo entre dos gigantes del arte: Ingmar Bergman y Liv Ullmann.

A través de sus cartas, el público se sumerge en una historia que trasciende el amor romántico para transformarse en un diálogo sobre la creación, el teatro, la vida y el paso del tiempo.

Premios y reconocimientos

Premios Luisa Vehil: Mejor Actriz: Ingrid Pelicori (nominada) Mejor Actor: Osmar Núñez ( ganador ) Mejor Dirección: Leonor Manso (nominada)

Premios ACE 2019-2021: Nominaciones a Mejor Comedia y Mejor Dirección (Leonor Manso)





