¿Estás listo/a para una experiencia que eleve tu energía, te haga reír, emocionar y desbloquear tus creencias limitantes? Naty Franz llega a Calle Corrientes con su innovador espectáculo A TODO TAPPING – Eleva tu energía, una propuesta única de bienestar, transformación personal y diversión.

La función será el sábado 25 de octubre de 2025 a las 15:30 hs en Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660 – CABA.

Entradas anticipadas a la venta en Plateanet o en la boletería del teatro.

¿Qué es A TODO TAPPING?

A TODO TAPPING no es solo un espectáculo: es una vivencia interactiva y multisensorial donde se mezclan el stand up, el movimiento corporal, la meditación, el humor y las técnicas de Tapping basadas en el reconocido Método NF de Naty Franz. Una propuesta que invita a:

Reír a carcajadas mientras liberás emociones estancadas

Conectar con tu cuerpo y tu respiración

Transformar creencias limitantes en energía positiva

Experimentar el bienestar desde un lugar liviano y colectivo

No necesitás ser terapeuta, ni espiritual, ni haber hecho tapping antes. Solo tenés que venir con ganas de pasarla bien, sanar y elevar tu vibración.

Acerca de Naty Franz

Naty Franz es una referente destacada en el mundo del bienestar y el desarrollo personal en Latinoamérica. Creadora del Método NF, ha acompañado a miles de personas a transformar sus vidas a través de prácticas holísticas, autoconocimiento y sanación emocional.

Autora, música, formadora y líder de la comunidad online Academia NF, Naty fusiona la espiritualidad con el arte, la ciencia emocional y el humor. Su presencia escénica y energía transformadora hacen de cada evento una experiencia inolvidable.



