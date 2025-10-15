Después de varios años de ausencia, Teatrísimo vuelve a brillar en la cartelera porteña.

El tradicional ciclo teatral, que reúne a las máximas figuras del espectáculo argentino en funciones únicas e irrepetibles, regresa con una edición especial a total beneficio de La Casa del Teatro.

Un clásico solidario que vuelve a emocionar

Creado por Carlos Llorens y Luis Mazas, Teatrísimo nació con un objetivo claro: recaudar fondos para la emblemática institución que, desde 1938, brinda hogar y contención a artistas mayores.

Este 2025, el ciclo retoma su lugar en el Teatro Regina bajo la coordinación general de Ernesto Medela, con una programación de lujo y el mismo espíritu solidario que lo convirtió en un clásico del teatro nacional.

Foto: prensa

Serán cuatro lunes consecutivos, del 20 de octubre al 10 de noviembre, en los que el público podrá disfrutar de obras y elencos de primer nivel, sabiendo que cada entrada ayuda a quienes dedicaron su vida al escenario.

La programación: grandes nombres y funciones irrepetibles

La edición 2025 de Teatrísimo promete emociones fuertes y noches inolvidables. Estas son las obras y artistas que subirán al escenario del Regina:

Lunes 20 de octubre: “Mentiras Muertas”Libro y dirección: Marcelo Caballero Actúan: Georgina Barbarossa, Romina Richi, Julián Pucheta, Lala Rossi

Lunes 27 de octubre: “La reina de la lluvia”Autora y dirección: Paula Marull Actúa: Jorgelina Aruzzi Piano: Luisa Steverlynck

Lunes 3 de noviembre: “Otoño”Libro: Peter Quilter Dirección: Santiago Doria Actúan: Patricia Echegoyen, Emilia Mazer, Mateo Chiarino

Lunes 10 de noviembre: “Una mujer invisible”Libro y dirección: Manuel González GilActúan: Miguel Ángel Solá, Mercedes Funes, Sabrina Carballo, Sofía González Gil, Roberto Antier

Las funciones serán a las 20:30 en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA). Las entradas pueden conseguirse a través de ENTRADA UNO y todo lo recaudado será destinado a La Casa del Teatro.

Más que un ciclo: un homenaje a los artistas de toda la vida

La Casa del Teatro, presidida actualmente por Linda Peretz, es mucho más que una residencia: es un espacio histórico y cultural que acompaña a artistas retirados, ofreciéndoles residencia, contención y atención médica. Allí, se mantiene viva la memoria del teatro argentino y se promueve el encuentro entre generaciones.

Quienes no puedan asistir a las funciones, también pueden colaborar con donaciones a través del alias CASADELTEATRODONA (Mercado Pago).

Teatrísimo es la oportunidad perfecta para disfrutar del mejor teatro argentino y, al mismo tiempo, tender una mano a quienes hicieron posible la magia del escenario.