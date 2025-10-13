Villa Carlos Paz se prepara para recibir uno de los estrenos más esperados de la temporada teatral 2025: Pedro Alfonso regresa con una nueva comedia, esta vez acompañado por el popular humorista Yayo Guridi, en una dupla que promete convertirse en uno de los grandes éxitos del verano.

Con 15 temporadas ininterrumpidas, Pedro Alfonso se consolida como uno de los referentes indiscutidos del teatro de verano en Córdoba.

Su capacidad para atraer a públicos de todas las edades lo convierte en una figura central del entretenimiento familiar.

Este año, se une a Yayo Guridi, ícono del humor nacional, recordado por su estilo único y su gran carisma, en una propuesta que asegura risas, diversión y un espectáculo inolvidable.

Estreno el 25 de diciembre en el Teatro del Lago

La comedia debutará el próximo 25 de diciembre en el emblemático Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, con producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, y el sello distintivo de las obras de Alfonso: humor para toda la familia, ritmo ágil y un elenco de primera.

Video: prensa

El espectáculo se perfila como uno de los más convocantes del verano, apostando a la fórmula del humor popular, la química entre sus protagonistas y una producción de alto nivel.

Una dupla explosiva para la cartelera teatral

Con la incorporación de Yayo Guridi a su elenco, Pedro Alfonso redobla la apuesta para esta nueva temporada.

La combinación de su estilo con el humor descontracturado y picante de Yayo ofrece una propuesta fresca y original, ideal para quienes buscan pasar un buen rato durante sus vacaciones en las sierras cordobesas.

Teatro en Carlos Paz: una propuesta imperdible para toda la familia

La temporada teatral en Carlos Paz 2025 promete ser una de las más variadas y exitosas de los últimos años, y esta nueva comedia de Pedro Alfonso y Yayo Guridi se posiciona como una de las favoritas desde antes de su estreno.

Las entradas estarán a la venta en las próximas semanas y se espera una alta demanda, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.