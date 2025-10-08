La calle Corrientes se prepara para vivir dos noches inolvidables: “Broadway en Concierto” regresa con su cuarta temporada y promete deslumbrar al público en el Teatro Metropolitan.

El show, que ya conquistó al público en el Empire, Regina y ND, se consolida como el evento más importante del país dedicado a la música de Broadway.

Las funciones serán el lunes 3 y 10 de noviembre a las 21:00 en el Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA), y las entradas ya están a la venta desde $30.000 por Plateanet.

Foto: prensa

Un homenaje sinfónico con figuras y una orquesta única

La propuesta reúne a A Seagull And The Port Band, la primera y única orquesta argentina especializada en musicales, junto a un ensamble de solistas y un coro de excelencia. Todo bajo la dirección musical y la idea original de Nicolás Crespo, y la puesta en escena de Juan Damián Benítez.

La producción ejecutiva está a cargo de Macarena Coudsi, mientras que la dirección coral y vocal la lidera Ale Medrano. El equipo creativo apuesta a una experiencia artística de altísimo nivel, con una puesta deslumbrante y un despliegue musical que promete emocionar.

Solistas, coro y orquesta: quiénes suben al escenario

El show contará con la presencia de solistas destacados como Marián Lorena Vázquez Loreto, Maximiliano Areitio (invitado), Esteban Zapata, Alejandro Miguel Gallo, Juan Carlos Brousset, Ximena Padilla y Yessica De Luca.

El coro estará integrado por Guadalupe Bustos Fierro, Víctor Antonio Medina, Melina Ayelen Campos Robledo, Camila Belén Aguirre, Sacha Iván Echenique, Vanesa Yamile Piccirillo, Macarena Tatiana Coudsi, Paula “Poly” Mangini, Anabel Zagordo y Milena Cinosi.

La orquesta A Seagull And The Port Band suma músicos de primer nivel en cuerdas, vientos y percusión, entre ellos: Lautaro Lino, Miriam Sofía Naccarato, Dolores María Barros Gotter, Darío Martín Asunto, Artem Motruk, Nahuel Cappella, Emanuel David Mora, Daniel Dalmasso, Sebastián Sawady, Carmina Aranda, Irina Ilijic Arias, Ahsly Esther Valecillos Herrera, Juan Javier Sereno, Maximiliano Souto, Joaquín Zanabria, Thiara Romero Barbosa, Franco Robledo, Tysem Camila Daniela Albornoz, Daniel Cesano, Albert Orlando Vasquez Acarigua y Lucas Manuel Lisanti.

Una experiencia para sumergirse en la magia de los musicales

“Broadway en Concierto” invita a sumergirse en la emoción de los grandes clásicos, con una orquesta en vivo, voces potentes y una puesta que revive la esencia de los musicales que hicieron historia.

Las entradas ya están disponibles en Plateanet y la expectativa es enorme: dos funciones únicas para disfrutar de la magia de Broadway en pleno corazón de Buenos Aires.