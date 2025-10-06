El fenómeno de las salas de escape desembarca en el teatro con una propuesta que promete adrenalina, suspenso y mucha participación: “¿Quién asesinó a Beatriz?”.

Esta obra inmersiva invita al público a dejar de ser espectador para convertirse en detective y resolver un crimen en tiempo real.

Con solo tres funciones especiales en octubre, la experiencia se podrá vivir en Palermo, Barrio Norte y Lomas de Zamora. Cada encuentro es distinto: los asistentes forman equipos, buscan pistas, resuelven enigmas y se sumergen en una trama de secretos y sospechosos.

Foto: prensa

El objetivo es claro: descubrir quién mató a Beatriz antes de que termine la noche.

Cómo es la experiencia: teatro, juego y gastronomía

Lejos de una obra tradicional, “¿Quién asesinó a Beatriz?” propone un formato interactivo donde el público es protagonista.

La función se transforma en un gran juego de escape, con actores en vivo, desafíos, pistas ocultas y una historia que se va armando a medida que avanza la noche.

La dinámica es ideal para disfrutar en grupo, con amigos, en familia o incluso para festejar cumpleaños. Además, cada sede ofrece menú a la carta con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, para que nadie se quede afuera.

Foto: prensa

Fechas, lugares y entradas: todo lo que tenés que saber

Palermo: Viernes 17 de octubre, 20:00 hs, en El Galpón de Tacuara (Honduras 5560, CABA).

Barrio Norte: Viernes 24 de octubre, 20:00 hs, en Mala Cara Resto (Marcelo T. de Alvear 1500, CABA).

Lomas de Zamora: Domingo 26 de octubre, 19:30 hs, en Ronton Lomitas (Av. Colombres 363, Lomas de Zamora).

Foto: prensa

Las entradas cuestan $17.999 (con promo por transferencia a $16.000) y se consiguen por WhatsApp. Hay promociones especiales para grupos y cumpleaños.

De la sala de escape al teatro: quiénes están detrás de la propuesta

La experiencia es una creación de Enigmax, un equipo que nació diseñando salas de escape y hoy se dedica a construir mundos inmersivos para teatros, empresas y eventos.

Detrás del proyecto están Mariano y Sebastián, dos amigos apasionados por la narrativa, el diseño y la diversión, que junto a un equipo multidisciplinario combinan escenografía, tecnología y actuación para sorprender al público.

“Creemos que jugar es una forma poderosa de conectar con los demás y con uno mismo”, explican desde Enigmax. Por eso, cada función es mucho más que un espectáculo: es un momento para vivir, compartir y recordar.

Ficha técnica

Elenco: Mariano Sanguinetti, Ines Cantarelli

Técnica: Mariano Benitez, Victoria Centola

Producción: Enigmax

Prensa: Kevin Melgar (0KM Prensa)

Asistente de Dirección: Rocio Armocida

Producción General: Mariano Rizzuto

Autor y Director: Sebastian De Maria

Si te gustan los desafíos, el misterio y el teatro diferente, “¿Quién asesinó a Beatriz?” es la cita obligada de octubre. ¿Te animás a descubrir al asesino?