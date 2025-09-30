El próximo 3 de octubre debuta en la emblemática calle Corrientes la obra “Creer y Reventar”, una comedia ácida e inteligente escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, con dirección de Patricia Palmer.

El espectáculo se presentará todos los viernes a las 22:30 hs en el Teatro Picadilly, ubicado en Av. Corrientes 1524, CABA.

Con Diego Carreño y Matías Lodeiro, la obra plantea un enfrentamiento entre dos polos opuestos que deben convivir —a la fuerza— mientras exploran los límites de la tolerancia, la frustración y las distintas formas de mirar el mundo.

De qué trata “Creer y reventar”

¿Hasta dónde somos capaces de tolerar lo intolerable? La trama de Creer y Reventar propone una situación extrema donde uno de los personajes no soporta a nadie y el otro quiere acabar con todo.

En una cuenta regresiva emocional y existencial, ambos se enfrentan en un duelo donde cada palabra puede ser un disparo.

El resultado: una comedia explosiva y provocadora que interpela al público desde el humor ácido y la crítica social.

Información útil sobre el estreno