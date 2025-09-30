El próximo 3 de octubre debuta en la emblemática calle Corrientes la obra “Creer y Reventar”, una comedia ácida e inteligente escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, con dirección de Patricia Palmer.
El espectáculo se presentará todos los viernes a las 22:30 hs en el Teatro Picadilly, ubicado en Av. Corrientes 1524, CABA.
Con Diego Carreño y Matías Lodeiro, la obra plantea un enfrentamiento entre dos polos opuestos que deben convivir —a la fuerza— mientras exploran los límites de la tolerancia, la frustración y las distintas formas de mirar el mundo.
De qué trata “Creer y reventar”
¿Hasta dónde somos capaces de tolerar lo intolerable? La trama de Creer y Reventar propone una situación extrema donde uno de los personajes no soporta a nadie y el otro quiere acabar con todo.
En una cuenta regresiva emocional y existencial, ambos se enfrentan en un duelo donde cada palabra puede ser un disparo.
El resultado: una comedia explosiva y provocadora que interpela al público desde el humor ácido y la crítica social.
Información útil sobre el estreno
- 🎭 Obra: Creer y Reventar
- 🗓️ Estreno: Viernes 3 de octubre de 2025
- ⏰ Horario: Todos los viernes a las 22:30 hs
- 📍 Lugar: Teatro Picadilly – Av. Corrientes 1524, Buenos Aires
- 🎟️ Entradas: $24.000 en la boletería del teatro o por Plateanet. Plateanet
- 🕐 Duración: 60 minutos