En plena visita a Argentina, donde desarrolla una intensa agenda profesional, Lola Indigo no quiso perderse una de las propuestas más audaces y exitosas de la cartelera porteña.

La artista disfrutó del show SEX, que se presenta de jueves a domingos y combina teatro, música y sensualidad en un formato que rompe esquemas y genera impacto.

El elenco, integrado por talentos como Brenda Mato, Flor Anca, Luca Martín y Manu Victoria, celebró la presencia de la cantante, quien fue recibida con entusiasmo en el backstage.

La visita no pasó desapercibida y generó revuelo entre los fans del espectáculo y de la artista.

SEX continúa su recorrido como uno de los espectáculos más convocantes de Buenos Aires, reinventándose constantemente y ofreciendo una experiencia inmersiva que desafía los límites del teatro tradicional.