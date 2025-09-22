“Maldita, la novela”, escrita y dirigida por Mariano Mousseaud, estrena el 4 de octubre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires. Con un elenco destacado y una trama que juega con los límites entre la ficción y la realidad, esta nueva propuesta teatral se presenta en el Espacio Cultural La Fragua.
Entradas y fecha de estreno de Maldita, la novela
“Maldita” se estrena el sábado 4 de octubre de 2025 a las 19:00 hs y se presentará todos los sábados hasta el 15 de noviembre de 2025, en funciones presenciales.
Espacio Cultural La Fragua Av. Rivadavia 4127, CABA
Entradas: Alternativa Teatral
De qué trata Maldita, la novela
Los protagonistas de Maldita se enfrentan a un desafío inesperado: un acontecimiento fuera de guión los obliga a tomar las riendas del relato que estaban contando. ¿Serán capaces de darle un final a la novela? ¿Tendrá final? Lo que empieza como una ficción televisiva, muta en un juego de teatro dentro del teatro donde los límites se desdibujan y las emociones afloran.
Una propuesta original, intensa y reflexiva, que atrapa desde el primer minuto.
Elenco y equipo artístico de Maldita, la novela
Autor y director: Mariano Mousseaud
Actúan:
- María Inés Alvarado
- Antonela Belén Colli
- Diego Espiñeira
- Leo Méndez
- Matías Monastirsky
- Marcelo Rubín
- Verónica Torre
Vestuario y escenografía: María Florencia Pelle
Fotografía: Julieta Belén Panelo
Duración: 70 minutos