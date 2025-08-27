El fenómeno teatral La Llamada, creado por los reconocidos directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo —popularmente conocidos como Los Javis— suma una nueva incorporación que promete dar que hablar.

Este martes 2 de septiembre a las 20 horas, el musical tendrá una función especial con la participación de Lucas Spadafora, quien reemplazará a Mariano Saborido en el papel de la Hermana Bernarda.

Con más de un millón de seguidores en redes sociales, Spadafora se convirtió en una de las voces más representativas de su generación.

Su carrera comenzó en Instagram y YouTube con contenido humorístico, y luego se expandió a la televisión, donde brilló en Cantando 2020.

Allí demostró su versatilidad como cantante y performer, consolidando un perfil artístico que trasciende el mundo digital.

Foto: prensa

La Llamada: un éxito que no para de crecer

Desde su estreno en la cartelera porteña, La Llamada agotó localidades en cada función, consolidándose como una de las comedias musicales más exitosas de la temporada.

La obra cuenta la historia de María y Susana, dos adolescentes en un campamento religioso que comienzan a recibir visitas de Dios, quien se comunica con ellas a través de canciones de Whitney Houston.

La pieza, que combina humor, espiritualidad, libertad y deseo, emociona al público con su frescura, sus coreografías y su potente música en vivo.

El elenco y la producción

El elenco actual está integrado por Flor Jazmín Peña, Leticia Siciliani, Juli Castro, Mariano Saborido y César “Banana” Pueyrredón, quien sorprende en su debut escénico interpretando a Dios. La dirección artística está a cargo de Juanse Rausch, la dirección musical de Gaspar Scabuzzo y las coreografías de Martu Loyato.

La producción general es de Rimas Producciones, Andy Ovsejevich y Producciones Francas, con la producción creativa de Pablo del Campo, Estanislao Otero Valdez y Andra Papini.

Dónde ver La Llamada

La Llamada se presenta todos los martes a las 20 horas en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746, CABA). Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de Entrada Uno.

📸 Fotos: @Brunogreppi.ph