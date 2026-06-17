Reik confirmó su esperado regreso a la Argentina con una gira que recorrerá tres de las plazas más importantes del país. Tras el éxito rotundo de sus presentaciones de 2025, el reconocido trío mexicano volverá en 2027 para reencontrarse con su público en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

Integrado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, Reik continúa consolidándose como una de las bandas más exitosas del pop latino.

Con más de dos décadas de trayectoria y una extensa lista de hits que marcaron generaciones, el grupo promete noches cargadas de emoción, romanticismo y grandes sorpresas.

Reik en Argentina 2027: fechas confirmadas

La banda se presentará en las siguientes ciudades:

14 de febrero de 2027: Movistar Arena, Buenos Aires.

16 de febrero de 2027: Arena Maipú, Mendoza.

18 de febrero de 2027: Arena de Calidad, Córdoba.

Cuándo salen a la venta las entradas para Reik

La venta de tickets se realizará en dos etapas:

Preventa Galicia para Buenos Aires: jueves 18 de junio a las 13:00 horas.

Venta general para Buenos Aires, Mendoza y Córdoba: viernes 19 de junio a las 13:00 horas.

Reik llega tras una gira histórica

El anuncio se produce luego de una gira récord por Estados Unidos. Durante su USA Tour 2026, Reik alcanzó la etapa más exitosa de su carrera en ese país, con 14 conciertos, 12 funciones agotadas y más de 46.000 espectadores.

La banda registró cifras históricas de venta de entradas en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston. Además, su presentación en Los Ángeles se convirtió en el show más grande realizado por el grupo en territorio estadounidense.

Los clásicos y las canciones de “Panorama”

El repertorio incluirá algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos:

“Yo Quisiera”

“Noviembre Sin Ti”

“Me Niego”

“Amigos Con Derechos”

“Los Tragos”

“Loquita”

Además, los fans podrán disfrutar de las canciones de “Panorama”, el último álbum de estudio de la banda lanzado en 2024.

Con una carrera que supera los 20 años y millones de seguidores en toda Latinoamérica, Reik vuelve a la Argentina para reafirmar el vínculo especial que mantiene con el público local y celebrar junto a sus fans una nueva etapa de su historia musical.