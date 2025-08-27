Luciano Pedra, más conocido en redes sociales como El Comi (@comi.pe en Instagram y @comipe.2 en TikTok), presenta su nuevo espectáculo, “Recreo”, el próximo sábado 4 de octubre en Metauro, ubicado en Camarones 2201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entradas ya disponibles

Las entradas para “Recreo” ya se encuentran a la venta a través de Passline.

El espectáculo Recreo propone "un viaje entre la ternura, el delirio y lo que nunca te enseñaron en la escuela".

La producción es de Producciones Sin Barreras y la dirección de Diego Feijoo.

¿Quién es El Comi?

Luciano Pedra ha ganado notoriedad en redes sociales, donde suma más de 200.000 seguidores en TikTok y 150.000 en Instagram, gracias a sus videos humorísticos, reflexiones con tono ácido y una mirada única sobre la vida diaria.

Entre otros trabajos protagonizó junto a Tomás Whitty el show de stand up Incompatibles, también presentado en Metauro. También formó parte del multipremiado cortometraje “ACOUA”, dirigido por Guido Simonetti, consolidando su perfil como artista versátil.