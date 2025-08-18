El emblemático Teatro Gran Rex se prepara para recibir “Mi Pobre Angelito en Concierto” el próximo 19 de diciembre, bajo la dirección de Damián Mahler.

Esta innovadora experiencia combina la proyección de la clásica película navideña con una poderosa interpretación de la música en vivo, todo en un formato adaptado para toda la familia.

Una Propuesta Única para Compartir en Familia

Por primera vez en Argentina, los espectadores podrán disfrutar de la entrañable historia de Kevin McCallister, el icónico personaje interpretado por Macaulay Culkin, mientras la partitura del legendario John Williams cobra vida.

El evento incluye la proyección de la película en pantalla gigante, doblada al español, lo que promete cautivar tanto a grandes como a chicos.

Esta fusión de cine y música estará dirigida por el prestigioso Damián Mahler, quien liderará a más de 100 músicos en escena, garantizando una experiencia sensorial que encantará a todos los asistentes.

La Historia Que Trasciende Generaciones

“Mi Pobre Angelito” narra la historia de un niño de 8 años que accidentalmente queda solo en casa durante las vacaciones de Navidad y se enfrenta a un par de ladrones torpes.

Con su humor entrañable y momentos conmovedores, la película ha logrado convertirse en un clásico navideño queridísimo por generaciones.

Este concierto es la oportunidad perfecta para revivir esta historia mágica en un contexto completamente nuevo y emocionante.