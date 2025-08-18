La comedia “Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe”, escrita por Alfonso Paso Jr., llega a la Calle Corrientes para poner en escena una historia donde el dinero y la familia se enfrentan en clave de humor.

De qué trata “Viuda e hijas...”

La trama gira en torno a una ex-cantante lírica y sus dos hijas que acuden al estudio de una abogada para escuchar las últimas voluntades del difunto.

Nora Cárpena (la viuda), María Valenzuela (la abogada), Sofía Gala Castiglione, Fernanda Callejón (las hijas) y Gonzalo Urtizberea (el difunto) serán los protagonistas de “VIUDA E HIJAS”, de Alfonso Paso Jr, adaptada y dirigida por Héctor Díaz.

¿Qué harías si una herencia millonaria viene acompañada de verdades ocultas que debes escuchar?

Esta comedia desopilante plantea preguntas sobre el poder del dinero y los lazos familiares, combinando situaciones inesperadas con un humor inteligente que mantiene al público pendiente hasta el último momento.

Reparto de “Viuda e hijas...”

El espectáculo cuenta con la actuación de:

Nora Cárpena como la viuda

María Valenzuela como la abogada

Sofía Gala Castiglione y María Fernanda Callejón como las hijas

Gonzalo Urtizberea como el difunto

La dirección está a cargo de Héctor Díaz, mientras que la producción es realizada por Juan Manuel Caballé, Tomás Rottemberg y Nachi Bredeston, garantizando un montaje profesional y entretenido.

Estreno y funciones de “Viuda e hijas...”

