El musical internacional “Come From Away” vuelve al escenario del histórico Teatro Maipo de Buenos Aires desde el viernes 27 de junio a las 20 horas, luego de seis exitosos meses en España.

La obra, dirigida y producida por Carla Calabrese, inicia así su cuarta temporada en Argentina.

🏆 Un fenómeno teatral que sigue conquistando públicos

Luego de su aclamado paso por el Teatro Marquina de Madrid, donde recibió ovaciones de pie y críticas destacadas, Come From Away retoma funciones en Buenos Aires con un elenco de lujo, música en vivo y una puesta en escena de altísimo nivel.

La producción de The Stage Company cuenta con un elenco de 15 actores y más de 30 artistas argentinos en su equipo creativo. Además, se incorpora al elenco la reconocida Lucila Gandolfo.

🎟️ Funciones y entradas

Funciones :▪ Viernes – 20:30 hs ▪ Sábado – 20:30 hs ▪ Domingo – 19:30 hs

Entradas:Desde $15.000 ARS🎫 A la venta en la boletería del Teatro Maipo (Esmeralda 443) y en Plateanet.

✨ ¿De qué trata “Come From Away”?

Basado en hechos reales, el musical narra lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, cuando 7.000 pasajeros de vuelos internacionales quedaron varados en el pequeño pueblo de Gander, Canadá, tras los atentados a las Torres Gemelas.

Lo que sigue es una conmovedora historia de solidaridad, humanidad y esperanza, que transformó para siempre a quienes vivieron esa experiencia.

⭐ Un musical multipremiado a nivel mundial y local

Desde su debut, Come From Away ha cosechado premios y reconocimientos en todo el mundo, incluyendo:

7 Premios Hugo y 2 Premios ACE en Argentina

7 nominaciones a los Premios Tony

1 nominación al Grammy 2017

4 Premios Olivier 2019

Además, la producción argentina de Carla Calabrese es la única versión en español que se ha presentado tanto en Argentina como en España, haciendo historia en el teatro musical hispano.

🎶 Un dream team argentino en escena

El musical cuenta con la dirección general de Carla Calabrese, música en vivo dirigida por Santiago Rosso, y dirección coreográfica de Agustín Pérez Costa. El elenco lo conforman artistas destacados como Mela Lenoir, Fernando Margenet, Pato Witis, Manu Victoria, Lali Vidal, Fátima Seidenari, y muchos más.