Taburete vuelve a la Argentina. La banda española se presentará el próximo 29 de noviembre en La Trastienda, en Buenos Aires, en el marco de su gira latinoamericana “El Perro Que Fuma Tour 2026”.

El regreso tendrá un condimento especial: será la vuelta del grupo al escenario porteño después de su presentación en La Trastienda en 2019. Esta vez, Taburete llegará con un show renovado que recorrerá las canciones que marcaron su trayectoria y los temas de su más reciente álbum.

Taburete regresa a la Argentina con “El Perro Que Fuma”

La nueva etapa de la banda está atravesada por “El Perro Que Fuma”, un álbum que el material de prensa presenta como uno de sus trabajos más íntimos, personales y ambiciosos en materia de producción.

Del disco se desprendieron canciones como “Primer Intento”, “Vino y Cemento” y “Torrente Presidente”, esta última vinculada a la saga cinematográfica de Santiago Segura.

En Buenos Aires, el grupo combinará esas nuevas canciones con algunos de los temas más escuchados de su recorrido, en un espectáculo que busca mostrar la evolución de su sonido sin abandonar la identidad que los caracteriza.

La historia de Taburete con el público argentino

El vínculo de Taburete con la Argentina también tiene una historia particular.

Durante una gira anterior, la banda quedó varada en Venado Tuerto, Santa Fe, antes de uno de sus shows. En lugar de quedar como una simple anécdota de viaje, la experiencia terminó transformándose en una canción.

Así nació “Venado Tuerto”, incluida posteriormente en el disco La Broma Infinita. El tema se convirtió en un guiño especial hacia el público argentino y, según el material de presentación de la banda, en una canción que los seguidores locales adoptaron especialmente.

Cómo será el show de Taburete en Buenos Aires

El concierto del 29 de noviembre tendrá como eje el nuevo material, pero también recorrerá distintas etapas de la historia de Taburete.

La banda continuará explorando la combinación de pop rock, folk, rancheras y sonidos latinos que forman parte de su identidad, incorporando nuevos registros a partir de las canciones de El Perro Que Fuma.

De esta manera, el regreso a Buenos Aires funcionará como un recorrido entre los clásicos del grupo y la nueva etapa que atraviesa actualmente.

Cuándo y dónde toca Taburete en Argentina

Taburete se presentará el 29 de noviembre en La Trastienda, ubicada en Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas están a la venta a través de Passline, según la información difundida por la organización.

El show formará parte de la gira latinoamericana “El Perro Que Fuma Tour 2026”, con la que el grupo presenta su nuevo disco y abre una nueva etapa de su recorrido musical.