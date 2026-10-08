Las Pastillas del Abuelo presentó Vínculos, su nuevo disco de estudio, un álbum compuesto por diez canciones que propone un recorrido por las distintas maneras de relacionarse con los demás, con los lugares y con las situaciones que atraviesan la vida cotidiana.

El trabajo se convirtió en el octavo disco de estudio de la banda y aborda diferentes tipos de vínculos: desde los amorosos e intensos hasta aquellos fugaces, tóxicos o eternos, además de las relaciones que se transforman, se fortalecen o llegan a su fin.

El nuevo material fue producido artísticamente por Las Pastillas del Abuelo junto a Alejandro Vázquez y Tino Moroder y grabado en los estudios Sonoramica, ubicados en Traslasierra, Córdoba.

Antes del lanzamiento del álbum, la banda había presentado tres canciones como adelanto: “Una Contra Otra”, “Excusa” y “Tarot”.

Las Pastillas del Abuelo. Foto: prensa

Las Pastillas del Abuelo vuelve al Movistar Arena

En paralelo con la presentación de Vínculos, Las Pastillas del Abuelo se prepara para reencontrarse con su público porteño con una propuesta diferente.

La banda realizará dos shows 360° en el Movistar Arena, los próximos viernes 20 y sábado 21 de noviembre.

El formato permitirá que el público se ubique alrededor del escenario y pueda vivir el recital desde diferentes ángulos. La propuesta busca convertir el estadio en un espacio de encuentro y celebración en torno a las canciones de la banda.

Según la información difundida por la banda, los campos ya están agotados y quedan las últimas entradas para ambos conciertos.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sitio oficial del Movistar Arena y pueden adquirirse en 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa.

Las Pastillas del Abuelo. Foto: prensa

El recorrido de Las Pastillas del Abuelo hasta “Vínculos”

Las Pastillas del Abuelo comenzó su carrera en 2002, cuando grabó un demo que incluía “El Sensei”, una canción que se volvió uno de los grandes mitos de la historia del grupo, ya que nunca fue editada oficialmente en ninguno de sus discos.

En sus primeros años, la banda también ganó El Bombardeo del Demo, un programa radial de Argentina, y rápidamente comenzó a construir un vínculo con el público. Uno de sus primeros shows, realizado en La Colorada, ya había convocado a una gran cantidad de personas pese a que todavía no tenían un disco editado.

Durante más de dos décadas de trayectoria, Las Pastillas del Abuelo pasó por algunos de los principales festivales y escenarios de Argentina, además de realizar presentaciones en Latinoamérica y Europa.

La banda también agotó venues como Luna Park, Obras, Movistar Arena, Ferro, Malvinas Argentinas, Tecnópolis, Hipódromo de Palermo y La Trastienda, entre otros.

Quiénes forman Las Pastillas del Abuelo

Actualmente, la banda está integrada por:

Piti Fernández: voz

Bochi Bozzalla: guitarra

Fernando Vecchio: guitarra

Alejandro Mondelo: teclados

Santiago Bogisich: bajo

Juan Comas: batería

Joel Barbeito: saxo

Con Vínculos, Las Pastillas del Abuelo suma un nuevo capítulo a una trayectoria de más de 20 años y vuelve a poner en el centro de su música una de las cuestiones que atraviesan buena parte de su historia: la conexión con los demás y con su público.