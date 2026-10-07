Cypress Hill vuelve a Argentina. La legendaria banda de hip hop se presentará el próximo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Malvinas Argentinas, en una noche que reunirá a varias generaciones de seguidores de uno de los grupos más influyentes de la cultura urbana.

Cypress Hill en Argentina: una trayectoria marcada por clásicos

Desde su irrupción a comienzos de los años 90, Cypress Hill se convirtió en una referencia internacional del hip hop. Canciones como “How I Could Just Kill a Man”, “Insane in the Brain” y “Hits From the Bong” forman parte de un repertorio que marcó a distintas generaciones.

Integrada por B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Eric Bobo, la banda fue pionera en llevar una identidad latina al centro de la escena del hip hop estadounidense.

Uno de sus mayores hitos llegó con Black Sunday, álbum que alcanzó el número uno del Billboard 200.

La conexión de Cypress Hill con Argentina

La relación entre Cypress Hill y la escena argentina se fortaleció especialmente durante los últimos años. En 2023, la banda colaboró con Trueno en el remix de “Fuck El Police”.

Cypress Hill prepara nuevo material en español

Como parte de esta nueva etapa, la banda anunció “Dios Bendiga”, un álbum completamente en español cuyo lanzamiento está previsto para el 24 de julio de 2026.

Una banda que sigue haciendo historia

A lo largo de más de 30 años de carrera, Cypress Hill acumuló reconocimientos y presentaciones que forman parte de la historia de la música. Entre ellos se destacan su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su presentación junto a la London Symphony Orchestra en el Royal Albert Hall de Londres.

Cypress Hill en Argentina: fecha y entradas

Artista: Cypress Hill

Fecha: 8 de noviembre de 2026

Lugar: Estadio Malvinas Argentinas

Entradas: Entrada Uno