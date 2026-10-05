Jay Wheeler llega a la Argentina con “La Voz Favorita Tour”, su nueva gira mundial inspirada en el álbum que lleva el mismo nombre. El artista puertorriqueño se presentará el 19 de mayo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de un extenso recorrido por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Jay Wheeler en Argentina: fecha y lugar

Los fanáticos argentinos ya tienen una fecha para agendar:

Artista: Jay Wheeler

Gira: La Voz Favorita Tour

Fecha: miércoles 19 de mayo de 2027

Lugar: Movistar Arena

Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Venta de entradas: Tickeri.

Jay Wheeler en Argentina

La gira mundial de Jay Wheeler: todas las fechas

La Voz Favorita Tour comenzará en España y luego continuará por Estados Unidos y Latinoamérica.

España

4 de diciembre de 2026: Palmetum — Tenerife

5 de diciembre de 2026: Campo 1 — Gran Canaria

7 de diciembre de 2026: Martín Carpena — Málaga

8 de diciembre de 2026: Roig Arena — Valencia

10 de diciembre de 2026: Miribilla Arena — Bilbao

13 de diciembre de 2026: Movistar Arena — Madrid

19 de diciembre de 2026: Palau Sant Jordi — Barcelona

Estados Unidos

7 de marzo de 2027: Hertz Arena — Fort Myers, Florida

11 de marzo: Kaseya Center — Miami, Florida

12 de marzo: Coca-Cola Roxy — Atlanta, Georgia

14 de marzo: Ovens Auditorium — Charlotte, Carolina del Norte

18 de marzo: DAR Constitution Hall — Washington D.C.

19 de marzo: Hard Rock Live — Atlantic City, Nueva Jersey

20 de marzo: Premier Theater Foxwoods — Mashantucket, Connecticut

24 de marzo: Barclays Center — Brooklyn, Nueva York

25 de marzo: Santander Arena — Reading, Pensilvania

27 de marzo: MGM Music Hall — Boston, Massachusetts

2 de abril: Rosemont Theatre — Chicago, Illinois

4 de abril: Fillmore — Denver, Colorado

6 de abril: Toyota Music Factory — Dallas, Texas

7 de abril: 713 Music Hall — Houston, Texas

10 de abril: YouTube Theater — Los Ángeles, California

15 de abril: Kia Center — Orlando, Florida

Latinoamérica

29 de abril de 2027: Coliseo Rumiñahui — Quito, Ecuador

1 de mayo: Costa 21 — Lima, Perú

13 de mayo: Coliseum Nacional — Tegucigalpa, Honduras

14 de mayo: Fórum Majadas — Ciudad de Guatemala, Guatemala

16 de mayo: Pepsi Center — Ciudad de México, México

19 de mayo: Movistar Arena — Buenos Aires, Argentina

22 de mayo: Santander Arena — Santiago de Chile, Chile

27 de mayo: Centro de Convenciones Figali — Ciudad de Panamá, Panamá

29 de mayo: Parque Viva — San José, Costa Rica

3 de junio: Movistar Arena — Bogotá, Colombia

5 de junio: Palacio de los Deportes — Santo Domingo, República Dominicana

Jay Wheeler: una de las grandes figuras de la música latina

Con casi 30 millones de seguidores en redes sociales, múltiples giras internacionales y más de 14 mil millones de reproducciones acumuladas, Jay Wheeler se consolidó como uno de los artistas puertorriqueños destacados de su generación.

Su carrera combina música, plataformas digitales y una creciente presencia en el mundo del podcast. A través de sus canciones y de una conexión directa con sus seguidores, el artista construyó una comunidad internacional que lo acompañó durante su crecimiento dentro de la escena urbana latina.