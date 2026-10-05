Jay Wheeler llega a la Argentina con “La Voz Favorita Tour”, su nueva gira mundial inspirada en el álbum que lleva el mismo nombre. El artista puertorriqueño se presentará el 19 de mayo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de un extenso recorrido por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Jay Wheeler en Argentina: fecha y lugar
Los fanáticos argentinos ya tienen una fecha para agendar:
- Artista: Jay Wheeler
- Gira: La Voz Favorita Tour
- Fecha: miércoles 19 de mayo de 2027
- Lugar: Movistar Arena
- Ciudad: Buenos Aires, Argentina
- Venta de entradas: Tickeri.
La gira mundial de Jay Wheeler: todas las fechas
La Voz Favorita Tour comenzará en España y luego continuará por Estados Unidos y Latinoamérica.
España
- 4 de diciembre de 2026: Palmetum — Tenerife
- 5 de diciembre de 2026: Campo 1 — Gran Canaria
- 7 de diciembre de 2026: Martín Carpena — Málaga
- 8 de diciembre de 2026: Roig Arena — Valencia
- 10 de diciembre de 2026: Miribilla Arena — Bilbao
- 13 de diciembre de 2026: Movistar Arena — Madrid
- 19 de diciembre de 2026: Palau Sant Jordi — Barcelona
Estados Unidos
- 7 de marzo de 2027: Hertz Arena — Fort Myers, Florida
- 11 de marzo: Kaseya Center — Miami, Florida
- 12 de marzo: Coca-Cola Roxy — Atlanta, Georgia
- 14 de marzo: Ovens Auditorium — Charlotte, Carolina del Norte
- 18 de marzo: DAR Constitution Hall — Washington D.C.
- 19 de marzo: Hard Rock Live — Atlantic City, Nueva Jersey
- 20 de marzo: Premier Theater Foxwoods — Mashantucket, Connecticut
- 24 de marzo: Barclays Center — Brooklyn, Nueva York
- 25 de marzo: Santander Arena — Reading, Pensilvania
- 27 de marzo: MGM Music Hall — Boston, Massachusetts
- 2 de abril: Rosemont Theatre — Chicago, Illinois
- 4 de abril: Fillmore — Denver, Colorado
- 6 de abril: Toyota Music Factory — Dallas, Texas
- 7 de abril: 713 Music Hall — Houston, Texas
- 10 de abril: YouTube Theater — Los Ángeles, California
- 15 de abril: Kia Center — Orlando, Florida
Latinoamérica
- 29 de abril de 2027: Coliseo Rumiñahui — Quito, Ecuador
- 1 de mayo: Costa 21 — Lima, Perú
- 13 de mayo: Coliseum Nacional — Tegucigalpa, Honduras
- 14 de mayo: Fórum Majadas — Ciudad de Guatemala, Guatemala
- 16 de mayo: Pepsi Center — Ciudad de México, México
- 19 de mayo: Movistar Arena — Buenos Aires, Argentina
- 22 de mayo: Santander Arena — Santiago de Chile, Chile
- 27 de mayo: Centro de Convenciones Figali — Ciudad de Panamá, Panamá
- 29 de mayo: Parque Viva — San José, Costa Rica
- 3 de junio: Movistar Arena — Bogotá, Colombia
- 5 de junio: Palacio de los Deportes — Santo Domingo, República Dominicana
Jay Wheeler: una de las grandes figuras de la música latina
Con casi 30 millones de seguidores en redes sociales, múltiples giras internacionales y más de 14 mil millones de reproducciones acumuladas, Jay Wheeler se consolidó como uno de los artistas puertorriqueños destacados de su generación.
Su carrera combina música, plataformas digitales y una creciente presencia en el mundo del podcast. A través de sus canciones y de una conexión directa con sus seguidores, el artista construyó una comunidad internacional que lo acompañó durante su crecimiento dentro de la escena urbana latina.