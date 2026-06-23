La nostalgia sigue siendo una de las grandes protagonistas de la música actual. En los últimos años, cada vez más artistas apostaron por recuperar canciones que marcaron una época y reinterpretarlas desde una mirada contemporánea.

En ese camino se inscribe FR4NZ, quien acaba de presentar una nueva versión de Mi cama huele a ti, el éxito que popularizó Tito El Bambino y que se convirtió en uno de los himnos románticos del género urbano.

Con esta nueva entrega, el cantante cordobés continúa ampliando su propuesta musical y suma una lectura personal de una canción que acompañó a toda una generación.

FR4NZ. Foto: prensa Por: Marcos Ferrari

Cómo suena la nueva versión de “Mi cama huele a ti”

Lejos de replicar la fórmula original, FR4NZ decidió llevar el tema hacia un universo sonoro propio.

La reinterpretación incorpora elementos de pop, disco y funk, géneros que forman parte de la identidad artística que viene desarrollando en los últimos años. El trabajo fue realizado junto a los productores de 3Música y Apolo Music, quienes colaboraron en la construcción de una versión renovada sin perder la esencia emocional de la canción.

El resultado mantiene el espíritu melancólico del tema original, pero con una estética sonora más actual.

FR4NZ. Foto: prensa Por: Marcos Ferrari

Una canción atravesada por los recuerdos

Más allá de la historia de amor que cuenta la letra, Mi cama huele a ti también se convirtió con el tiempo en una canción asociada a la memoria afectiva de miles de personas.

La referencia a los perfumes, los recuerdos y las huellas que dejan determinadas experiencias personales es uno de los elementos que explica la vigencia del tema.

Para FR4NZ, además, existe una conexión emocional especial.

“Sentí que era una canción que formaba parte de mi historia. Me remitía a recuerdos de mi infancia y a momentos que compartíamos cuando sonaba en cada salida”, explicó el artista al referirse a los motivos que lo llevaron a elegirla.

FR4NZ. Foto: prensa Por: Marcos Ferrari

Quién es FR4NZ

Nacido en Córdoba en 1998, FR4NZ comenzó su vínculo con la música desde muy pequeño gracias a la influencia de sus hermanos mayores.

A los siete años ya estudiaba instrumentos como piano, guitarra y batería, mientras desarrollaba paralelamente su interés por el canto y la composición.

Su formación estuvo marcada por influencias muy diversas que van desde Queen, Michael Jackson y Soda Stereo hasta Bruno Mars y Nathy Peluso, una mezcla que ayuda a entender la amplitud de su propuesta artística.

Una carrera en crecimiento

A lo largo de los últimos años, FR4NZ participó en algunos de los escenarios más importantes del país.

Fue convocado por el Festival de Villa María para abrir conciertos de artistas como Mau y Ricky, Sebastián Yatra, Emilia Mernes, Duki y Tini, además de presentarse en distintos eventos musicales y festivales nacionales.

Tras lanzar nuevo material durante 2025, el artista continúa consolidando una identidad propia que combina influencias internacionales con una impronta personal cada vez más definida.

Con la llegada de Mi cama huele a ti, suma un nuevo capítulo a un recorrido que busca tender puentes entre la nostalgia de una generación y las sonoridades contemporáneas.