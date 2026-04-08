SER sorprendió a sus fans con una reversión explosiva de “Loco tu forma de SER”, el himno de Los Auténticos Decadentes que todos cantaron alguna vez.

La banda argentina eligió este clásico del rock nacional y latinoamericano como adelanto de su primer disco en vivo, “La Vida Baila Live Session”, un proyecto audiovisual grabado a cinco cámaras en mano y con público en Buenos Aires.

La nueva versión, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, tiene un ritmo uptempo y una vibra fiestera que invita a bailar y cantar desde el primer acorde.

El videoclip en vivo, que se puede ver en YouTube, muestra toda la energía de la banda sobre el escenario y la conexión con el público.

Foto: prensa

Invitados de lujo y una fiesta en el escenario

Para esta ocasión especial, SER sumó a dos invitados de peso: Willy Rangone de Los Cafres y Fapeto de Choque Urbano, que aportaron su impronta y le dieron un toque único a la interpretación.

El tema fue grabado en un formato original, con cámaras en mano y una puesta en escena que transmite la esencia de los shows en vivo de la banda. La producción estuvo a cargo de Virgin Music / Universal Music Group.

Un homenaje a Jorge Serrano y la historia compartida

“Loco tu forma de SER” fue escrita por Jorge Serrano, líder de Los Auténticos Decadentes, quien años atrás colaboró con SER en la canción y videoclip de “Vitalidad”. Las dos bandas compartieron escenario en varias oportunidades, la más reciente en el Festival Capital en el Hipódromo de La Plata, donde la alegría y la conexión fueron protagonistas.

Un año de grandes escenarios y reconocimientos

En los últimos meses, SER fue headliner en el Festival de la Avicultura en Santa María de Punilla, Córdoba, y en el primer Billboard Summer Festival sobre Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, entre otros shows multitudinarios.

La banda, formada por Fede Berdullas (voz y guitarra), Juan Zangrilli (batería) y Leandro Emanuele (bajo), viene de colocar ocho canciones de su álbum “La Vida Baila” en el Top 10 del chart nacional de radios durante 2023 y 2024, según Vericast y Monitor Latino.

Una trayectoria que cruza fronteras y géneros

Descubiertos por Zeta Bosio (Soda Stereo) y producidos por Diego “Chapa” Blanco de Los Pericos, SER suma tres nominaciones a los Premios Gardel (Mejor Álbum Pop, Mejor Videoclip y Mejor Canción Pop Rock) y giras por México, Paraguay y todo el país.

A lo largo de su carrera, la banda colaboró con artistas de toda Iberoamérica, como Dr. Shenka, Paty Cantú, Marissa Mur, Salo, Thiago Muller, King Vvibe, Hammadi Bayard, Jordan Mazza, Niño Seve, y referentes argentinos como Juanchi Baleirón, Diego Blanco, Marcelo Blanco, Agustín Cuadrado, Marcos Ozamis, Demián Marcelino, Willy Rangone, Ulises Butrón, Willy Crook, Germán Álvarez, Gringui Herrera, Tweety González y Fabiana Cantilo, entre otros.

Foto: prensa

Compartieron escenario con figuras internacionales como Alejandro Sanz, Romeo Santos, Calle 13, Miranda!, Mau y Ricky, Los Pericos, Los Caligaris, La K’onga, Kapanga, YSY A, FMK, ECKO, Cristian Castro, La Beriso, Beret, MAGIC, Macaco, Armandinho y hasta Queen + Adam Lambert.

Elegidos por los grandes y una fiesta en cada show

SER fue convocado para alentar a la Selección Argentina en el Fan Fest del Mundial Qatar 2022, tocó en la fiesta de cierre del Cirque du Soleil y abrió el show de Queen + Adam Lambert en el Estadio GEBA, por pedido de Brian May.

Los conciertos de la banda son una verdadera fiesta de música popular, donde se mezclan ritmos latinos, pop, rock, reggae, ska, hip-hop, cumbia y mucho baile.