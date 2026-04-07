El fenómeno de Beret no se detiene. El cantante y compositor sevillano, que viene de agotar entradas en los principales teatros de España, anunció su regreso a la Argentina como parte de su ambicioso “Tour Lo Bello y lo Roto”, una gira que lo lleva por escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

El tour marca un antes y un después en la carrera del artista, que este año debuta en grandes capitales europeas como Londres, Dublín y París, llevando su música a nuevos públicos y consolidando su proyección internacional.

Foto: prensa Beret

“Hablo de ti”: el nuevo single que emociona a sus fans

En medio de la gira, Beret lanzó su nuevo single, “Hablo de ti”, producido por Pablo Cebrián. La canción explora la huella imborrable de un amor que persiste en la memoria, incluso cuando la rutina intenta llenar ese vacío.

“Es una búsqueda de lo idílico, donde nada vuelve a saber igual”, describe el artista sobre una letra que conecta con quienes alguna vez sintieron que todo, sin querer, los lleva de vuelta a esa persona especial.

El tema llega tras el éxito de su último álbum, “Lo Bello y lo Roto”, publicado en noviembre del año pasado, que lo posicionó como una de las voces más sensibles y auténticas de la música en español.

Foto: prensa Beret Por: tess urcelay

Fechas confirmadas en Argentina: Córdoba, Buenos Aires y Rosario

Los fans argentinos podrán disfrutar del show de Beret en tres ciudades clave:

15 de mayo de 2026 | Quality Espacio | Córdoba

16 de mayo de 2026 | Teatro Gran Rex | Buenos Aires

17 de mayo de 2026 | Bioceres Arena | Rosario

Las entradas prometen volar, como ya ocurrió en sus presentaciones en España, donde el artista colgó el cartel de “sold out” en cada función.

Un fenómeno que cruza fronteras

Con su estilo inconfundible y letras que llegan directo al corazón, Beret se consolida como uno de los artistas españoles más escuchados y queridos en Latinoamérica.

Su paso por la Argentina promete ser uno de los momentos más esperados de la gira, en un año que quedará marcado por su expansión internacional y la conexión única que logra con su público.