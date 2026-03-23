Enrique Bunbury no necesita presentación: es uno de los nombres más potentes y magnéticos de la música en español.

Desde sus días al frente de Héroes del Silencio hasta su carrera solista, el zaragozano supo reinventarse una y otra vez, sin perder nunca ese sello inconfundible que lo convirtió en leyenda.

Ahora, el artista vuelve a encender la expectativa de sus fans con el anuncio de su show en Buenos Aires. La cita será el 4 de noviembre en el Movistar Arena, en el marco de su flamante “Nuevas Mutaciones Tour 2026”, una gira que ya agotó entradas en ciudades como Puebla, CDMX, Guadalajara y Zaragoza.

Foto: prensa Bunbury

Un adelanto de su nuevo disco y una banda de lujo

El regreso de Bunbury llega acompañado de “La próxima vez no habrá próxima vez”, el cuarto adelanto de su próximo álbum, “De un siglo anterior”, que verá la luz el 17 de abril. El tema fue grabado en El Desierto Casa/Estudio (México) y producido por el propio Bunbury junto a Ramón Gacías.

La canción cuenta con la participación de músicos de toda Hispanoamérica, entre ellos el guitarrista chileno Sebastián Aracena y el contrabajista mexicano Luri Molina. Además, el videoclip —filmado en Los Ángeles bajo la dirección de Eric Boadella— ya suma miles de reproducciones y anticipa el clima de lo que será la nueva etapa del artista.

Entradas y lo que se viene

Con una banda de diez músicos en escena y un formato renovado, Bunbury promete un show a la altura de su leyenda. Las entradas para el recital en el Movistar Arena ya están a la venta y se espera un lleno total.

El “Nuevas Mutaciones Tour 2026” marca el regreso de Bunbury en plena forma, listo para volver a marcar el pulso de la música en español y reencontrarse con su público argentino, que lo espera con los brazos abiertos.