La reconocida cantante estadounidense Macy Gray brindó un show inolvidable en el escenario del Teatro Gran Rivadavia y desató una verdadera fiesta de soul frente a una sala colmada que la acompañó con entusiasmo durante toda la velada.

Desde el momento en que apareció en escena, la artista generó una conexión inmediata con el público porteño.

Entre aplausos, coros espontáneos y ovaciones constantes, la dueña de una de las voces más reconocibles de la música internacional desplegó toda su potencia artística y su característico timbre rasgado.

Foto: prensa Por: @dee_fiora

Con un repertorio que combinó soul, R&B y funk, Macy Gray recorrió distintos momentos de su carrera interpretando algunos de los temas que la convirtieron en una figura clave de la escena musical global.

El momento más emotivo: cuando sonó “I Try”

Uno de los puntos más altos de la noche llegó cuando la cantante interpretó I Try, el clásico que la catapultó al reconocimiento mundial. El público acompañó de principio a fin, coreando cada verso y transformando el teatro en un gran coro colectivo.

Durante el concierto también sonaron otros temas emblemáticos como Still, Why Didn’t You Call Me, Sweet Baby y Beauty in the World, que mostraron la versatilidad interpretativa de una artista que sigue emocionando a distintas generaciones.

Foto: prensa Por: @dee_fiora

Una noche elegante y profundamente musical

El show en el Teatro Gran Rivadavia confirmó una vez más el magnetismo escénico de Macy Gray y la vigencia de una carrera que lleva más de dos décadas conquistando escenarios en todo el mundo.

Con una puesta íntima, poderosa y cargada de emoción, Buenos Aires fue testigo de una velada donde el soul volvió a brillar con luz propia.

Entre aplausos interminables y una energía que se mantuvo hasta el final, la artista dejó claro que su conexión con el público sigue tan fuerte como siempre.