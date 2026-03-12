El 19 de marzo, Niceto Club será escenario de una noche especial con Nico Sorin, uno de los músicos y compositores más versátiles de la escena contemporánea argentina, quien presentará en vivo “Piazzolla Electrónico”, un aclamado proyecto que reinterpreta la obra de Astor Piazzolla desde una mirada moderna, intensa y profundamente actual.

Nico Sorín presenta “Piazzolla Electrónico” en Niceto Club

Inspirado en el histórico octeto electrónico que Piazzolla formó en 1977, el proyecto propone una audaz relectura de su legado, combinando la esencia del tango contemporáneo con una impronta rockera, eléctrica y moderna. En este formato, Sorin, a cargo de teclados y dirección musical, se rodea de músicos provenientes de distintos estilos para recrear clásicos inmortales como “Libertango” y “Adiós Nonino”, logrando una experiencia sonora poderosa que conecta tradición e innovación.

El resultado es un espectáculo vibrante que mantiene la intensidad dramática y emocional de las composiciones originales de Piazzolla, pero las proyecta hacia nuevas sonoridades, acercándolas también a públicos contemporáneos.

Desde hace varios años, Piazzolla Electrónico se ha convertido además en una cita casi ritual dentro de la programación de Niceto Club: el proyecto se presenta allí con frecuencia mensual desde hace aproximadamente tres años, consolidando un espacio de encuentro entre músicos y público que se renueva en cada función. A lo largo de estas presentaciones han participado numerosos invitados especiales de la escena local, entre ellos Mex Urtizberea, Pipi Piazzolla, Juli Lazo, Chino Laborde y Lito Vitale, generando momentos únicos de improvisación y celebración musical alrededor del universo de Piazzolla.

Nico Sorin es uno de los músicos y compositores más destacados y eclécticos de la escena argentina. Egresado del Berklee College of Music, su obra transita con naturalidad el jazz, la música sinfónica, el rock, la electrónica y las bandas sonoras. A lo largo de su carrera ha compuesto música para decenas de películas y ha sido distinguido con numerosos premios, además de recibir varias nominaciones a los Latin Grammy como productor.

Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas de renombre internacional como Miguel Bosé, Shakira, Jovanotti, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Divididos y Juanes, además de dirigir prestigiosas orquestas como la London Session Orchestra, la Sinfonía de México y la Henry Mancini Orchestra, entre otras.

En 2018 fue convocado para componer y dirigir Argentum, la suite presentada en la Gala del G20 en el Teatro Colón, interpretada ante los principales líderes mundiales. Entre sus obras más ambiciosas se destacan también su Sinfonía Antártica, creada en el corazón del continente blanco, y su reciente Sinfonía Ártica, compuesta en el Polo Norte, piezas monumentales que advierten sobre la urgencia del cambio climático.

Sorin ha realizado giras internacionales con sus proyectos musicales, participando en festivales como WOMAD (Chile) y MIMO (Brasil), y presentándose en importantes salas como Palau Sant Jordi (Barcelona), Cosmopolite (Oslo), Auditorio Nacional (México), Luna Park y el CCK.

Actualmente desarrolla giras internacionales con sus proyectos Sorin Sinfónico y Piazzolla Electrónico, una propuesta que celebra el legado de Astor Piazzolla desde una perspectiva contemporánea y electrizante.

La cita será el jueves 19 de marzo en Niceto Club, en una noche que promete redescubrir el universo de Piazzolla a través de una experiencia sonora potente, moderna y profundamente emotiva.