Luego de su paso por La Voz Argentina, Fede Mestre no se detiene. Tras colaborar con Desakta2, Q’ Lokura y The La Planta, el cantante presenta Mix Romántico, una reinterpretación en cumbia de algunas de las baladas más recordadas del pop latino.

El mix reúne tres canciones que marcaron a toda una generación: Devuélveme el Corazón de Sebastián Yatra, Coleccionista de Canciones de Camila y No Digas Nada de Cali y El Dandee. Clásicos que nos enamoraron, y que ahora encuentran una nueva vida en estas versiones pensadas tanto para sentir como para bailar.

Fede Mestre presenta “Mix Romántico” (Foto de prensa)

Con dulzura y sensibilidad, Fede Mestre se apropia de estas canciones y las reinterpreta desde su identidad artística, acercándolas al universo de la cumbia sin perder la emoción que las convirtió en himnos de amor.

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento para el artista. Su último single, Quiero Decirte, se mantuvo durante 20 días en el chart Daily Viral Songs de Spotify Argentina, alcanzando el puesto #10, mientras que en YouTube llegó a posicionarse en el #3 de Tendencias Musicales.

Con un color de voz que se mueve con naturalidad entre la cumbia y la balada, y una forma genuina de conectar con el público, Fede Mestre comienza a consolidarse como una de las nuevas voces de la escena argentina.