Leo Rizzi volvió a sacudir la escena musical con el estreno de “Choque”, su segundo sencillo del año.

El artista hispano-uruguayo se animó a profundizar en el costado más intenso y transformador del amor, con una propuesta sonora que mezcla el brillo y la melancolía del soft rock.

La canción, disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube del propio Rizzi, fue coescrita junto a Jesús José Ortega Bermúdez y Juan González Sánchez.

En “Choque”, el músico se mete de lleno en la montaña rusa emocional del enamoramiento, usando metáforas potentes que van desde la destrucción hasta la delicadeza, para retratar la volatilidad de los amores vividos a fondo.

Foto: prensa Leo Rizzi

Un viaje entre la destrucción y el renacimiento

Rizzi logra poner en palabras las sensaciones físicas del enamoramiento: ese instante previo donde conviven la destrucción y el renacimiento.

“Quemaré puentes hacia atrás / para no volver / es mi última apuesta”, canta el artista, dejando en claro que a veces para empezar de nuevo hay que dejar todo atrás.

La producción, a cargo del propio Rizzi junto a RYO (con quien ya trabajó en “Puro”), está cargada de nostalgia. El tema se apoya en una base de soft rock, pero suma una sección de metales —trombón, saxofón y trompeta— y un piano que remiten de inmediato al sonido sofisticado del sophistipop de los años 80 y 90.

Un videoclip con estética retro y mensaje de liberación

El video oficial de “Choque” acompaña a la perfección la narrativa de la canción. Rodado en película Kodak, el clip refuerza el aire retro de la producción y fue ideado por Ana Roda y el propio Rizzi, quienes también estuvieron al frente de la dirección creativa.

La dirección estuvo a cargo de Sofía Boriosi, con fotografía de Sofía Colodrón y producción de Sandra Paola Fierro.

En las imágenes, se ve a Leo conduciendo un auto antiguo por la campiña hasta llegar a un descampado. Allí, junto a un maletín que guarda un objeto del pasado, se desarrolla la acción: el artista quema puentes literalmente, en un gesto de liberación y apuesta por lo nuevo.

Un nuevo capítulo en la carrera de Leo Rizzi

“Choque” llega después de “Puro”, el primer lanzamiento del año de Rizzi, y confirma el giro artístico del cantante hacia una etapa marcada por la experimentación y la búsqueda de nuevos sonidos. Con este tema, el artista reafirma su lugar como uno de los nombres más interesantes de la escena actual, capaz de combinar emoción, poesía y una producción cuidada al detalle.