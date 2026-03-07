Álvaro de Luna volvió a la escena musical y lo hizo a lo grande. El artista español lanzó “Dime dónde estás”, el primer single de su próximo disco, Azulejos, que saldrá después del verano europeo y promete ser uno de los lanzamientos más fuertes del año.

La canción, de un pop rock anglo directo y contundente, muestra a un Álvaro renovado, con una identidad artística más definida y honesta.

Bajo la producción de Paco Salazar, el tema deja en claro que el cantante atraviesa uno de sus mejores momentos creativos, con letras profundas y un sonido inconfundible.

Foto: prensa Álvaro de Luna

“Dime dónde estás” es mucho más que un simple adelanto: es la carta de presentación de una nueva etapa en la carrera de Álvaro de Luna.

El músico deja atrás viejas fórmulas para apostar por una propuesta más real, vulnerable y conectada con sus emociones.

Foto: prensa Álvaro de Luna

Un nuevo capítulo en la carrera de Álvaro de Luna

Con este lanzamiento, Álvaro de Luna busca expandir su universo musical y conectar con su público desde un lugar auténtico, sin artificios. El disco Azulejos llegará después del verano español y ya genera expectativa entre sus seguidores.

El single ya está disponible en todas las plataformas digitales y confirma la capacidad del artista para crear canciones redondas, con un discurso sólido tanto en lo sonoro como en lo lírico.