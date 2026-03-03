Hana Fox presenta “H.O.T”, un single que combina tintes electrónicos elegantes y sutiles con una base pop contundente, logrando una atmósfera sensual, sexy y poderosa desde el primer beat.

La producción juega con capas delicadas pero firmes: sintetizadores envolventes, pulsos electrónicos que respiran y una base rítmica que avanza con seguridad. Nada es exagerado; todo está colocado con intención. “H.O.T” seduce sin gritar, domina sin forzar. Es sofisticación y actitud en equilibrio.

Sobre ese universo sonoro, la voz de Hana se mueve con naturalidad entre lo íntimo y lo magnético, construyendo una interpretación que transmite confianza y presencia. La canción no apela a lo explícito, sino a la energía: esa seguridad que se activa antes de salir, frente al espejo, cuando la actitud cambia y todo empieza a sentirse posible.

“H.O.T.” redefine el concepto: no es solo físico, es postura, es decisión, es cómo caminás y cómo te mirás. Desde bailar con amigas antes de salir hasta conquistar la pista con libertad absoluta, la canción convierte momentos cotidianos en escenas cargadas de identidad.

El resultado es un track que respira verano, piel expuesta al sol, aire fresco entrando por la ventana, previa vibrante y fiesta encendida. Una combinación de pop y electrónica que envuelve y empodera, dejando ver con claridad el alter ego que habita en cada mujer: esa actitud arrolladora que aparece frente al espejo, esa seguridad total que no pide permiso, que camina firme y sabe exactamente el poder que tiene. En “H.O.T” , Hana no solo canta esa energía: la encarna y la convierte en identidad.

“H.O.T” llega después de “Zorritas en Bikini”, EP con el que inauguró temporada y dejó en claro su impronta fresca y provocadora, marcando el pulso del verano.

Con este nuevo single, Hana da un paso firme en la consolidación de este universo artístico. Una propuesta donde sonido, estética y mensaje conviven con precisión y carácter, confirmando que su camino dentro del pop latino se construye con personalidad propia.

Hana Fox lanza H.O.T (Foto de prensa)

Info sobre Hana

Hana Fox es cantante, compositora y bailarina originaria de Buenos Aires, Argentina, con una propuesta que fusiona pop y urbano con una estética audaz y performática. Su trayectoria comenzó en el mundo del baile, lo que luego la llevó a explorar la música como forma de expresión artística y escena propia.

Ha ganado visibilidad con una serie de sencillos que la posicionan como una de las voces emergentes más interesantes de la escena local. Entre sus lanzamientos más destacados están temas como “JAJA” —creado en un campamento musical en Puerto Rico— y “Que Lo Mueva”, que consolidan un estilo fresco y enérgico dentro de la nueva música pop latina.

Además junto a Caleb Callowey interpretaron “SORRY” en su primer disco debut.

También participó en importantes en eventos y escenarios relevantes de la escena argentina como Argenta y Festival Saldías, espacios que la conectaron con audiencias diversas y ampliaron su presencia en vivo.

Su crecimiento también tiene proyección internacional: este año será invitada por Caleb Calloway para sumarse a su show en Lollapalooza Chile 2026 , un paso significativo que confirma su expansión más allá de las fronteras argentinas y la inserta en plataformas y festivales de gran alcance regional.