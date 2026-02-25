La locura por Ricardo Montaner no se detiene en la Argentina. El ícono de la música latina agotó las entradas para sus tres primeras funciones en el Movistar Arena y, ante la demanda imparable, anunció una cuarta fecha para el domingo 8 de marzo en el mismo estadio porteño.

Las entradas para este nuevo show estarán disponibles desde el jueves 26 de febrero a las 17 horas en movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y la posibilidad de aprovechar 6 cuotas sin interés con Banco Ciudad.

Foto: prensa Ricardo Montaner

Un regreso soñado: Montaner volvió a los escenarios y desató la emoción de sus fans

El pasado fin de semana, Montaner dio el puntapié inicial de su gira mundial “El Último Regreso” con dos conciertos a sala llena en Buenos Aires. Este viernes volverá a presentarse en el Movistar Arena, donde la expectativa es total.

La producción, a cargo de Fenix Entertainment, confirmó que la demanda superó todas las previsiones y que el público agotó las entradas para las funciones del 27 de febrero, 28 de febrero (en Rosario) y 1° de marzo (en Córdoba). Por eso, la nueva fecha del 8 de marzo se perfila como otro éxito asegurado.

Ricardo Montaner y su hijo mayor, Héctor, ambos músicos. Foto: Instagram @hmontaner

Un show de alto impacto y un repertorio que atraviesa generaciones

Durante más de dos horas, Montaner repasa casi 40 canciones que marcaron su carrera y la vida de millones de personas.

Clásicos como “Será”, “Castillo Azul”, “La Cima Del Cielo”, “Déjame llorar” y “Tan enamorados” se mezclan con hits para bailar como “Soy Feliz”, “Cachita” y “Vamo Pa’ La Conga”.

La puesta en escena deslumbra con visuales impactantes y una banda impecable. Además, el artista dedica un momento especial a Venezuela, su tierra de origen, interpretando canciones tradicionales que emocionan a todos.

La reacción ante el embarazo. (Fuente: Instagram/montaner)

El mensaje de Montaner: “Me invadió una emoción inmensa e indescriptible”

En sus redes sociales, Ricardo Montaner compartió su alegría tras el reencuentro con el público argentino: “Querida gente de todas partes: después de casi 3 años con la sensación de no saber cuándo volvería a verlos, este último fin de semana me invadió una emoción inmensa e indescriptible con los 2 primeros conciertos de este Tour ‘El Último Regreso’ en Buenos Aires. Todos ustedes y mi familia a mi lado, hicieron de mí un alma aún más agradecida y bendecida. Disfrutaré este tour día a día: espero que ustedes lo hagan conmigo. Visitaré tantos lugares que conozco y extraño... ¡No veo la hora del reencuentro! Gracias por el amor”.

En el marco de su tour de despedida de los escenarios tras 40 años de carrera, Evaluna, Ricky, Mau y Camilo cantaron con el artista este domingo por la noche en un Movistar Arena colmado y le dedicaron unas palabras que conmovieron a todos.

Una gira global que celebra cuatro décadas de historia

“El Último Regreso Tour 2026” es mucho más que una serie de conciertos: es una verdadera celebración de cuatro décadas de música, emociones y conexión con el público. Montaner recorrerá más de 100 escenarios en todo el mundo, incluyendo países como Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España.

Un legado imparable: la historia de Ricardo Montaner

Foto: prensa

Con más de 40 años de trayectoria, 25 discos de estudio y una lista interminable de éxitos, Ricardo Montaner es una de las figuras más influyentes de la música latina. Sus letras profundas y su interpretación cargada de emoción lo convirtieron en un referente indiscutido.

A lo largo de su carrera, cosechó decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro, además de premios como la Gaviota de Oro y de Plata en Viña del Mar, el Latin Grammy a la Excelencia Musical y el Latin American Music Awards Legacy en 2024, entre muchos otros.

Montaner también fue distinguido con el Premio Lo Nuestro a “Canción Pop del Año” por “Amén”, junto a sus hijos Mau y Ricky, Evaluna y Camilo, y el Latin Grammy a “Mejor Canción Tropical” por “Dios Así Lo Quiso”, en colaboración con Juan Luis Guerra.

Próximos shows de Montaner en Argentina

27 de febrero | Movistar Arena, Buenos Aires [AGOTADO]

28 de febrero | Metropolitano, Rosario [Entradas en turboentrada.com]

1° de marzo | Estadio Instituto, Córdoba [Entradas en ticketek.com.ar]

8 de marzo | Movistar Arena, Buenos Aires [NUEVA FUNCIÓN]

El regreso de Ricardo Montaner es un fenómeno que atraviesa generaciones y confirma, una vez más, el amor incondicional de su público argentino.