Del 11 al 16 de febrero, Buenos Aires se convirtió en el epicentro de la música electrónica en Latinoamérica con la primera edición de BAD – Buenos Aires Dance, una plataforma integral que combinó educación, cultura, innovación, networking y experiencias en vivo, reuniendo a miles de fanáticos y a referentes clave de la industria global. La semana incluyó conferencias y exposiciones, pop-ups urbanos en locaciones icónicas y activaciones especiales en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los puntos más destacados de BAD 2026 fue su ciclo de Pop-Up Sessions, que llevó la música electrónica a espacios urbanos emblemáticos de Buenos Aires.El jueves 12 de febrero, Richie Hawtin protagonizó una presentación sorpresa en Floralis Genérica, con una intervención que combinó música, ciudad y experiencia gastronómica.

Richie Hawtin es un DJ, músico y productor británico, naturalizado canadiense. Reside actualmente en Berlín. Está considerado como uno de los máximos exponentes de la música electrónica. Figura entre los artistas de música electrónica más conocidos del mundo,

El pop-up se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de toda la semana, con una convocatoria que reunió a fans, prensa y referentes de la escena en un entorno completamente fuera del formato tradicional de club o festival. La presencia de Hawtin en un ícono urbano como Floralis Genérica reforzó el espíritu de BAD: llevar la música electrónica al corazón de la ciudad y generar experiencias culturales únicas, pensadas para conectar comunidad, innovación y territorio.