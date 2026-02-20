La música urbana latina entra en una nueva etapa con el lanzamiento de SUPERARTE, el esperado álbum colaborativo de Justin Quiles y Lenny Tavárez. Más que una producción conjunta, el proyecto se presenta como una declaración artística sobre evolución, dualidad y trascendencia. En un momento clave de sus carreras — ambos reconocidos por su impacto global como intérpretes y compositores — los artistas eligen no reinventarse por tendencia, sino revelarse desde su forma más honesta y consolidada.

El título del álbum encierra un poderoso doble significado. Por un lado, “Súper Arte” afirma la música como expresión en su nivel más alto; por otro, el verbo “superarse” alude al proceso constante de crecimiento, madurez y elevación artística. Esta dualidad resume el espíritu del proyecto: dos artistas consolidados que, lejos de competir, se unen para elevar el estándar creativo del género.

Justin Quiles y Lenny Tavárez lanzan “Superarte” (Foto de prensa)

“Para mí SUPERARTE es ser honesto con la música. Es mi mundo y mi forma de escribir, sin seguir fórmulas ni tendencias. Hacer este álbum con Lenny fue encontrar el equilibrio entre dos estilos distintos que, juntos, terminan contando una sola historia”, afirma Justin Quiles. Por su parte, Lenny Tavárez comparte: “SUPERARTE nace de la hermandad. Justin y yo venimos de lugares distintos, pero compartimos la misma visión y el mismo respeto por la música. Este álbum no es sobre competir ni reinventarse; es sobre elevar el arte, dejar que la música hable sola y construir algo que se sienta verdadero y duradero”.

Estructurado como Lado A (Justin) y Lado B (Lenny), el álbum simboliza el equilibrio entre contraste y unidad. Lo suave frente a lo crudo, lo romántico frente a lo intenso, la luz y la sombra conviven en una narrativa cohesionada que trasciende la colección de canciones para convertirse en una obra conceptual con identidad cinematográfica y vocación atemporal. El universo visual que acompaña el proyecto refuerza esta visión mediante contrastes marcados, juegos de sombras, grano cinematográfico y una estética minimalista que prioriza la permanencia sobre la tendencia.

SUPERARTE también reúne a figuras clave de la escena urbana actual, incluyendo a Blessd, Eladio Carrión, J Balvin, Jowell & Randy, Sech y Dalex, ampliando el alcance sonoro del proyecto sin perder coherencia conceptual.

El universo del álbum comenzó a revelarse con los sencillos previamente lanzados. “THANK YOU BB” marcó el regreso al reggaetón que se siente, fusionando la nostalgia del perreo clásico con una producción moderna y pulida. “LAS NEAS”, junto a Blessd, rindió homenaje a Medellín y su cultura urbana con un sonido crudo y auténtico que conecta el barrio con la narrativa conceptual del proyecto. Más recientemente, “ESPACIO” presentó la faceta más romántica y madura del dúo, moviéndose entre el afro y un reggaetón suave que habla de intención, manifestación y equilibrio emocional.

Justin Quiles, uno de los compositores más influyentes del movimiento urbano con más de cinco mil millones de reproducciones combinadas y colaboraciones junto a artistas como Karol G, Daddy Yankee y Maluma, reafirma con este lanzamiento su liderazgo creativo y versatilidad global. Lenny Tavárez, por su parte, continúa consolidándose como una de las voces más consistentes y visionarias del género urbano latino, expandiendo su presencia internacional y fortaleciendo su identidad artística.

Con SUPERARTE, Justin Quiles y Lenny Tavárez no solo celebran su trayectoria, sino que establecen un proyecto diseñado para sentirse ahora y recordarse después. Una obra que elimina el ruido y reafirma una idea contundente: el verdadero arte no persigue validación; la impone.

SUPERARTE ya está disponible en todas las plataformas digitales.