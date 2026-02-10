K4OS vivió un fin de semana histórico con los dos primeros shows de una serie de 10 funciones totalmente agotadas en el Teatro Gran Rex, consolidándose como uno de los fenómenos más impactantes y singulares del pop argentino actual.

Producido por Move Concerts y dirigido por el reconocido Tato Fernández, las presentaciones del sábado y domingo marcaron el inicio de un suceso sin precedentes: con la sala colmada y una verdadera “marea violeta” —color que identifica a 4EVER, su álbum debut— desbordando la calle Corrientes, la girl band confirmó que lo de K4OS ya trasciende el escenario y se convirtió en un movimiento cultural impulsado por una generación de fans profundamente comprometida.

Foto Credito: PH @cgabrielsotelo

CÓMO FUERON LOS PRIMEROS SHOWS DE K4OS EN EL REX

Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, la girl band argentina presentó oficialmente 4EVER en un show de altísimo impacto visual y sonoro, con una puesta ambiciosa que combinó música, narrativa y emoción a lo largo de todo el espectáculo.

El show incluyó múltiples cambios de escenografía, coreografías precisas, bailarines, efectos especiales, fuegos artificiales y momentos especialmente emotivos, como la interpretación de la balada “4EVER”, que generó una conexión directa y profunda con el público.

La estética fue otro de los grandes pilares del show: nueve cambios de vestuario acompañaron cada acto, reforzando la identidad visual del proyecto y elevando la experiencia, en sintonía con los grandes espectáculos del pop.

El público —mayoritariamente jóvenes y adolescentes— fue protagonista absoluto de ambas noches: cantó cada canción de principio a fin, acompañó cada coreografía y transformó el debut de K4OS en el Gran Rex en una auténtica celebración colectiva. Tal como destacó la prensa nacional y los comentarios que inundaron las redes, el fenómeno K4OS nació en las redes, pero encontró en el vivo su máxima expresión, confirmando el paso definitivo de la banda del universo digital a los grandes escenarios.

Con este debut arrollador en uno de los teatros más emblemáticos del país, K4OS no solo celebra el lanzamiento de 4EVER, sino que marca un antes y un después en la escena pop local, dejando en claro que el presente ya es enorme y que lo que viene promete ser todavía más grande.

K4OS interpretó Tan Fácil en el Gran Rex. Imágenes de Move Concerts