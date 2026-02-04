La leyenda del punk rock Marky Ramone confirmó su regreso a la Argentina para un show único e imperdible. El histórico baterista de los Ramones se presentará el 10 de febrero de 2026 en el Auditorio Sur de Temperley, al frente de su banda Blitzkrieg.

La cita será una oportunidad inigualable para los fanáticos del punk y del legado ramonero.

Marky, que integró la formación más icónica de los Ramones y fue parte de la explosión del género en Nueva York, promete un repaso por los clásicos que marcaron a varias generaciones.

Foto: prensa Marky Ramone

Un show exclusivo en el sur del conurbano

El Auditorio Sur, ubicado en el corazón de Temperley, será el escenario de este recital que ya genera expectativa entre los seguidores del punk rock.

No habrá otras fechas en Buenos Aires, por lo que se espera una verdadera peregrinación de fans de toda la región.

Marky Ramone’s Blitzkrieg suele ofrecer sets cargados de energía, con himnos como “Blitzkrieg Bop”, “I Wanna Be Sedated” y “Sheena Is a Punk Rocker”, además de temas propios y sorpresas para el público argentino, que siempre lo recibe con una ovación.

La leyenda sigue girando

A sus más de 70 años, Marky Ramone mantiene intacto el espíritu rebelde y la potencia en la batería que lo convirtieron en un ícono mundial. Su vínculo con la Argentina es histórico: cada visita es una fiesta y una celebración de la cultura punk.

Las entradas para el show del 10 de febrero de 2026 en el Auditorio Sur ya están disponibles a través de la plataforma Passline y se están agotando, quedando un remanente de solo 200 tickets.