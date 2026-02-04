Fey, la icónica cantante mexicana que marcó a toda una generación con sus hits, anunció su regreso a la Argentina en el marco de su exitosa gira “Hits Tour”.

El reencuentro con el público local será el 27 de abril en el Teatro Gran Rex, en una noche que promete repasar los grandes clásicos que la convirtieron en una leyenda del pop latino.

Con más de 30 años de trayectoria y más de 20 millones de discos vendidos, Fey es una de las artistas más influyentes de la música en español.

Foto: prensa Fey

Desde su debut en 1995, conquistó los rankings de toda Latinoamérica con himnos como “Azúcar Amargo”, “Media Naranja” y “Ni Tú Ni Nadie”, canciones que permanecieron más de 30 semanas en el ranking de Billboard y que siguen sonando en cada fiesta.

Un tour histórico y récords en el Auditorio Nacional

En 2025, Fey celebró sus tres décadas de carrera con la gira “Fey Hits Tour”, que la llevó a recorrer México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

La artista logró cuatro conciertos sold out en el Auditorio Nacional, batiendo el récord femenino de más funciones consecutivas agotadas en la historia del emblemático estadio. El récord masculino, en tanto, lo mantiene Luis Miguel.

Este tour consolidó un año histórico para Fey, reafirmando su vigencia, su poder de convocatoria y su conexión única con el público. Cada show es una verdadera fiesta cargada de energía, emoción y nostalgia.

Una referente del pop y la diversidad

Reconocida por su impacto en la comunidad LGBTQ+ y su constante evolución artística, Fey llega al Gran Rex con un espectáculo que promete ser una celebración de su legado musical.

Foto: prensa Fey

El show será una oportunidad única para revivir los grandes éxitos que acompañaron a varias generaciones y para disfrutar de una artista que sigue reinventándose.

Entradas y preventa

Las entradas ya están a la venta a través de TuEntrada. La preventa exclusiva para clientes Galicia Visa arranca este miércoles 4 de febrero, mientras que la venta general será a partir del jueves 5 de febrero.

Además, habrá 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia.

El 27 de abril, Buenos Aires será testigo de un regreso histórico: Fey, una de las máximas referentes del pop latino, vuelve a subirse a un escenario argentino para celebrar junto a sus fans.