Como ya es costumbre en los eventos del lugar, la velada tuvo una curaduría musical impecable: el house marcó el pulso de la noche, con guiños al indie y una energía constante que mantuvo la pista a puro baile desde temprano.

En ese contexto, Franco Ba y Silvestre fueron los encargados de realizar el warm up para Hozho, el reconocido DJ y productor portugués de amplia trayectoria internacional.

Hozho, conocido por su sonido envolvente y pegadizo, desplegó un set donde confluyeron géneros como techno, house y tech house, pero el terreno ya estaba perfectamente preparado gracias al trabajo previo de los DJs argentinos, que lograron conectar con el público desde el primer beat.

Franco Ba y Silvestre hicieron vibrar MUTE Mar del Plata en una noche a puro house

En particular, Franco Ba atraviesa un momento clave en su carrera. Tras cerrar un gran 2025, anunció su participación en la sexta edición de Ultra Buenos Aires, que se llevará a cabo en febrero 2026, será parte del Mainstage, consolidando así su crecimiento dentro de las principales pistas del país. Su nombre ya resuena con fuerza en la escena argentina y comienza a expandirse a nivel regional, con recientes presentaciones en Brasil, Chile y Uruguay.

Este recorrido internacional también evidencia su estrecha relación con Rio Electronic Music, una de las fiestas más importantes de Latinoamérica, que exporta la energía y el sello distintivo de la electrónica argentina al resto de la región.

En cuanto a su faceta como productor, Franco Ba ha lanzado en los últimos años una serie de tracks únicos y altamente bailables, reforzando su vínculo con el prestigioso sello Diynamic, liderado por Solomun, a quien el propio Franco reconoce como uno de sus grandes referentes artísticos.

La noche en MUTE no solo confirmó el gran presente de Franco Ba y Silvestre, sino que reafirmó el excelente nivel de una escena electrónica nacional que sigue creciendo, cruzando fronteras y dejando huella en cada pista que pisa.