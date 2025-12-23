La Fundación Cultural Latin GRAMMY anunció la apertura de la Beca Noel Schajris 2026, una oportunidad única para jóvenes músicos que sueñan con estudiar en el prestigioso Berklee College of Music.

La beca cubre matrícula, alojamiento y servicios integrales, con un valor de hasta 250.000 dólares.

El plazo para postularse vence el 10 de abril de 2026 y la convocatoria está dirigida a estudiantes de entre 17 y 25 años, apasionados por la música latina y con dificultades económicas.

El compromiso de Noel Schajris con la nueva generación de músicos

El propio Noel Schajris, ganador del Latin GRAMMY y nominado al GRAMMY, será el patrocinador de esta beca, también conocida como Beca Prodigio.

El artista reafirmó su compromiso con los jóvenes talentos: “Desde niño soñaba con vivir de la música. La vida y el público me han regalado una carrera y la posibilidad de expresar mi alma a través de canciones, y esa enorme bendición se transforma en la oportunidad de que algún amante de la música pueda vivir esa experiencia increíble”, expresó Schajris.

“No hay nada más hermoso que aprender, ni nada más importante que la educación. No veo la hora de escuchar a todo ese talento que, no tengo duda, me emocionará y me llenará el corazón”, agregó el músico, que viene participando activamente en programas de mentoría y en eventos del GRAMMY y Latin GRAMMY.

Qué otras becas están disponibles y cómo inscribirse

Además de la Beca Noel Schajris, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ofrece otras oportunidades para quienes buscan formarse en música:

Beca Emerging Talent de Berklee College of Music: una beca presidencial completa que cubre matrícula, alojamiento, laptop y software para estudiantes de primer año.

Beca Legado Celia Cruz: homenajea a la legendaria cantante cubana en el centenario de su nacimiento y busca inspirar a futuras generaciones.

Beca Kany García: destinada a jóvenes artistas mujeres que estudian música latina, patrocinada por la reconocida cantante y compositora.

Beca Manolo Díaz: en honor a uno de los fundadores de la Fundación, patrocinada por Mireya Blavia.

Becas de Asistencia para Matrícula: montos de entre 7.500 y 12.500 dólares para estudiantes que inicien o continúen sus estudios en la institución musical de su elección. La marca Bulova patrocina una beca especial de hasta 10.000 dólares, que incluye una experiencia educativa durante la entrega anual del Latin GRAMMY en noviembre de 2026.

Requisitos y pasos para postularse

Para participar, los interesados deben presentar:

Dos videos de audición

Dos cartas de recomendación

Dos ensayos

Una carta de aceptación de una universidad acreditada

Los materiales pueden enviarse en inglés, español o portugués. Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial de la Fundación Cultural Latin GRAMMY: www.latingrammyculturalfoundation.org.

Un impacto que crece año a año

La directora ejecutiva de la Fundación, Raquel “Rocky” Egusquiza, destacó: “Nos continúa conmoviendo la generosidad de artistas y miembros de nuestra comunidad musical, así como su compromiso con el legado de la música latina y con sus futuros creadores. Cada año crece el impacto acumulado, generando un efecto dominó de servicios y sueños cumplidos tanto para los patrocinadores como para los creadores”.

En los últimos 11 años, la Fundación otorgó 477 becas e invirtió más de 12 millones de dólares en la formación de nuevos talentos.

La convocatoria para las becas 2026 ya está abierta y cierra el 10 de abril de 2026 a las 23:59 (hora del Este de EE.UU.).