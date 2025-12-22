La fiebre por The Police sigue más viva que nunca en Buenos Aires. El regreso de Andy Summers al frente de Call The Police desató un entusiasmo arrollador: la primera función del 27 de febrero en el ND Teatro se agotó en tiempo récord.

Por eso, el trío confirmó una nueva fecha para el sábado 1 de marzo, dando otra oportunidad a los fanáticos de vivir en vivo los clásicos que marcaron a generaciones.

Las entradas para la segunda función ya están a la venta por Plateanet y la expectativa es máxima. No es para menos: Summers, acompañado por João Barone (Paralamas do Sucesso) y Rodrigo Santos (Barão Vermelho), celebra 10 años de este proyecto que rinde tributo al legado de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Foto: prensa Call the police

Un viaje por los grandes himnos de The Police

El show promete un recorrido vibrante por el repertorio que definió una era. En el setlist no faltarán himnos como “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “So Lonely”, “Driven to Tears” y “Every Little Thing She Does Is Magic”, entre otros.

Lejos de quedarse en la nostalgia, Summers, Barone y Santos le imprimen una energía renovada y una conexión única con el público, invitando a sumergirse en un viaje musical que revive la historia de una banda que cambió para siempre la forma de entender el rock.

El origen de Call The Police: una amistad que se transformó en música

La historia de Call The Police comenzó en 2014, cuando Andy Summers y Rodrigo Santos se conocieron gracias al empresario Luiz Paulo Assunção. Lo que empezó como una afinidad musical se transformó en una sociedad creativa, con shows que mezclaban los grandes éxitos de The Police, Barão Vermelho y temas solistas de Santos.

En 2017, el dúo sumó a João Barone, baterista de Paralamas do Sucesso, completando la formación ideal. Fue Barone quien propuso el nombre del grupo, en homenaje a la mítica banda británica.

Desde entonces, el trío giró por escenarios de todo el mundo, consolidándose como el homenaje más auténtico y vibrante al legado de The Police, pero con un espíritu propio y latino.

Tres leyendas, una misma pasión por el rock

Andy Summers, guitarrista de The Police y elegido por la revista Guitar Player como uno de los mejores de todos los tiempos, es un enamorado de la música brasileña. Grabó y compartió escenario con figuras como Roberto Menescal, Gilberto Gil y Victor Biglione.

Con más de 60 millones de discos vendidos junto a The Police y varios premios Grammy, también brilló como solista y productor. En 2016 estrenó el documental “Can’t Stand Losing You”, donde narra la historia del trío británico desde su propia mirada.

João Barone, fundador y baterista de Paralamas do Sucesso, arrancó su carrera con un sonido que los críticos describieron como “The Brazilian Police”, por su estilo cercano al de Stewart Copeland. Su vínculo con el trío inglés es profundo: en 2007, Paralamas abrió el show de The Police en el Maracaná y en 2011, Barone compartió escenario con Copeland en el Festival PercPan de São Paulo.

Rodrigo Santos, con más de 25 años en Barão Vermelho, es uno de los nombres fundamentales del rock brasileño. Dueño de una extensa carrera solista y colaboraciones con artistas como Kid Abelha, Lobão y Leo Jaime, Santos publicó su biografía “Cara a Cara” en 2015 y cuenta con 10 discos y dos DVDs editados. Para Summers, es “uno de los artistas más talentosos y apasionados con los que he trabajado”.

Una cita imperdible para fanáticos y amantes del rock

El 27 de febrero y el 1 de marzo, Call The Police promete dos noches cargadas de emociones, nostalgia y energía pura. Un encuentro donde tres leyendas del rock celebran la música, la amistad y el poder de los clásicos que siguen marcando a generaciones enteras.