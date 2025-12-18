La fiebre por Iron Maiden no tiene techo en la Argentina. La legendaria banda británica agotó en tiempo récord las entradas para su show del 20 de octubre de 2026 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y, ante la demanda imparable, confirmó una nueva función para el 21 de octubre en el mismo escenario.

El anuncio desató la euforia entre los fanáticos, que ya se preparan para vivir dos noches históricas en Parque Patricios con el Run For Your Lives World Tour 2026. La expectativa es total y la banda promete un espectáculo demoledor, fiel a su estilo.

Foto: prensa Iron Maiden

Cuándo y cómo conseguir las entradas para Iron Maiden en Huracán

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles a partir del viernes 19 de diciembre a las 13 horas, exclusivamente a través de @livepassarg. Se espera otro aluvión de ventas, por lo que recomiendan estar atentos y listos para la compra.

Además, quienes sean clientes de @bbva_argentina podrán aprovechar el beneficio de 6 cuotas sin interés, una oportunidad clave para no quedarse afuera del show más esperado del año.

Foto: prensa Iron Maiden Por: JOHN McMURTRIE

Iron Maiden y su romance eterno con el público argentino

La relación entre Iron Maiden y la Argentina es única. Cada visita de la banda liderada por Bruce Dickinson se convierte en un verdadero ritual para miles de seguidores que no dudan en agotar localidades y copar estadios.

El Estadio Huracán volverá a vibrar con clásicos como “The Trooper”, “Fear of the Dark” y “Run to the Hills”, en un show que promete ser inolvidable para los fanáticos del heavy metal.

Foto: prensa Iron Maiden Por: JOHN McMURTRIE

Todo lo que tenés que saber

Primera fecha agotada: 20 de octubre de 2026 en Huracán.

Nueva función: 21 de octubre de 2026, mismo estadio.

Entradas a la venta: viernes 19 de diciembre, 13 hs, por @livepassarg.

Beneficio BBVA: 6 cuotas sin interés para clientes del banco.

Foto: prensa Iron Maiden Por: JOHN McMURTRIE

La cuenta regresiva ya empezó y la ciudad se prepara para recibir a una de las bandas más grandes de la historia. ¡Up the Irons!