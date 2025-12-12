Alex Ubago eligió a la Argentina para ser parte de un festejo muy especial: el 25° aniversario de su disco debut, “¿Qué pides tú?”, un álbum que marcó a toda una generación y que lo catapultó como una de las voces más queridas del pop en español.

El tour, que recorrerá escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, tendrá varias paradas en nuestro país.

El primer show será el 7 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, seguido por presentaciones en Tucumán (10/11, Teatro Mercedes Sosa), Mendoza (11/11, Teatro Mendoza), Córdoba (13/11, Quality Espacio) y Rosario (14/11, Bioceres Arena).

Foto: prensa Alex Ubago

Un viaje nostálgico por los clásicos que marcaron una época

En cada recital, Ubago promete un repertorio cargado de emociones, repasando todos los temas de su primer disco, como “A gritos de esperanza”, “Sin miedo a nada”, “Sabes”, “¿Qué pides tú?” y “No te rindas”, además de los grandes éxitos que fue sumando a lo largo de su carrera.

“Estoy realmente emocionado con la idea de celebrar el 25° aniversario de mi primer disco con esta gira tan especial en la que volveremos a tocar en directo todas aquellas canciones que conectaron con tantas personas y marcaron un antes y un después en mi vida. Será un gran ‘remember’”, expresó el cantante, que mantiene un vínculo muy fuerte con el público argentino.

Preventa y venta de entradas: todo lo que tenés que saber

La preventa exclusiva para clientes Banco Galicia arranca el jueves 11 de diciembre a las 13:00, mientras que la venta general se habilitará el viernes 12 de diciembre a la misma hora. Se espera una gran demanda, ya que cada visita de Ubago en el país genera furor entre sus fans.

Un cuarto de siglo de éxitos y colaboraciones internacionales

Desde aquel 2001 en el que lanzó “¿Qué pides tú?”, Alex Ubago no paró de cosechar logros: vendió más de un millón y medio de copias de su álbum debut, recibió premios como el ASCAP y el Billboard Latino, y colaboró con artistas de la talla de Laura Pausini, Craig David, Amaia Montero, Luis Fonsi, Lali Espósito y La Oreja de Van Gogh, entre muchos otros.

Con millones de discos vendidos, streams y views en plataformas como YouTube y Spotify, el donostiarra se consolidó como uno de los grandes referentes de la música en español. Su presencia en redes sociales y la cercanía con sus seguidores lo mantienen vigente y querido en todo el mundo.

Un reencuentro esperado con el público argentino

La gira aniversario de Alex Ubago promete ser un reencuentro cargado de nostalgia, emoción y grandes canciones. Un show imperdible para quienes crecieron con sus temas y para las nuevas generaciones que siguen sumando sus hits a la playlist de la vida.